Al Grand Hotel Guinigi il percorso nelle “Meraviglie differenti“

Da oggi al 12 ottobre al Grand Hotel Guinigi (Via Romana, 1247) Matteo Vettori presenta “Meraviglie Differenti” una esposizione nella quale questo ragazzo “speciale” rappresenta il suo mondo fantastico, le sue emozioni ed anche il suo modo d’interagire con le persone. Mattia, è un ragazzo autistico, che vive e dipinge a Lucca. Diplomato al Liceo artistico “Berlinghieri” di Pescia (PT) e, come si può dedurre, ama disegnare e dipingere. Perché attraverso il disegno esprime la sua anima. I suoi soggetti preferiti sono i supereroi ma si diletta anche con altro, disegnando e dipingendo su superfici di vario genere. Fin dalle scuole medie ha avuto modo di partecipare a concorsi pittorici e artigianali e, proprio in quel periodo, si è classificato primo con un elaborato artigianale, eseguito con la carta di un quotidiano, realizzando un tappeto intrecciato. In seguito, ha avuto la possibilità di partecipare anche ad altri concorsi di pittura, l’ultimo dei quali è Artista diVino conclusosi i primi di settembre e nel quale ha vinto il 1° premio e dal prossimo anno vedrete la sua opera nelle etichette del vino delle Cantine Tenuta Mariani.

Mattia è un “ragazzo speciale” che l’arte, nel suo caso la pittura, aiuta ad esprimersi ampliando di fatto i suoi contatti con il mondo, ma come lui ci sono altri “ragazzi” con le stesse problematiche, è per questo importante motivo che l’Associazione Promo-Terr nel corso del suo mese di esposizione organizzerà, in una sala del Guinigi, un incontro aperto a tutti riguardante l’autismo e l’arte con figure professionali che in vario modo interagiscono con questi ragazzi. La mostra rientra nel “Percorso D’Arte” curato dall’Associazione Promo-Terr, che propone all’interno dell’albergo un vero tour artistico che partendo dalla hall guiderà il visitatore alla scoperta, piano per piano, delle opere esposte.