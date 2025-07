A piedi nudi all’alba. Il concerto di Mastrini

Ci siamo. Inizia venerdì 18 luglio alle ore 5.45 (ore 7.15 colazione) sulla terrazza antistante la chiesa di San Pietro a Marcigliano con il concerto del pianista Maurizio Mastrini, "La natura che ispira", l’edizione 2025 de "I concerti all’alba e al tramonto, Echi di Natura".

La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Musicalia autrice del progetto Oltremusica.

L’idea nasce nel 2024 come progetto, ideato da Fabrizio Datteri, direttore artistico di Musicalia. Mastrini è pianista eclettico, il cui contatto con la Natura è carnale: suona a piedi nudi e preferisce il contatto con il terreno, piuttosto che su un palco. La sua musica, di carattere neoclassico, new age e minimalista, lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, fondendo ricerca intellettuale e slancio emotivo, oscillando tra il classico e il nuovo.

Per assistere ai concerti è obbligatoria la prenotazione individuale (massimo due persone e massimo due eventi fino ad esaurimento posti) entro e non oltre tre giorni prima dell’evento, scrivendo una email all’indirizzo [email protected], oppure compilando il form online attraverso il QR Code presente sulla locandina.

Le colazioni e gli aperitivi sono gratuiti. Chi lo desidera può portare in autonomia un cuscino o un telo per una più comoda seduta. Per informazioni 350 5306727.

Appuntamento successivo a quello di venerdì, sarà domenica 27 luglio ore 20.30 (aperitivo ore 19 ), area verde della chiesa di Tofori ‘La natura che cura’:’Orchestra da Camera Fiorentina. Giulia Perelli, voce recitante, Fabrizio Datteri, pianoforte.

Massimo Stefanini