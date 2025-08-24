“A Lucca a piglia’ il garbo“. Serata speciale amarcord

“Quando s’andava a Lucca a piglià’ il garbo”. Appuntamento speciale al Real Collegio venerdì 29 agosto alle ore 21, promosso da Simonetta Simonetti e Michela Sorbi. “Porta di Borgo, Bastardo, Cittadella, Pelleria e vita di Piazza” Amarcord... La vita, la gente e i posti dei quartieri cittadini rivivono attraverso un viaggio guidato da foto in bianco e nero e provocano nel cuore e nella mente ricordi, sensazioni, nostalgie e... malinconie.

"Le foto – sottolinea Simonetta Simonetti – , autentici portali, innescatori di ricordi, sono il filo conduttore di questo viaggio nel quale ognuno può correre, indugiare, fermarsi, immergersi in un mondo infinito solo suo. I luoghi parlano con il loro silenzio, l’immobilità fissata dall’obiettivo non fa altro che consentire a chi li guarda di “impaesarsi” in loro e di rivivere al di là del tempo reale sensazioni, momenti di vita".

"Ogni foto ha il magico potere di aver fermato, con un clic, il tempo, quello che ha catturato è irripetibile, eterno. Foto, musiche, gruppi e vita di comunità che provocano un senso di nostalgia mescolata al ricordo di quando, in un quartiere, tutti si conoscevano, tutti sapevano di tutti, tutti si fermavano a parlare, anche se c’era quella particolare “omertà” che “blindava” o tutelava situazioni e persone. Certamente non vogliamo facilitare il rimpianto ma farvi riaprire qualche cassetto della memoria, farvi sorridere e, perchè no, emozionarvi".