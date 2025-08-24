“A Lucca a piglia’ il garbo“. Serata speciale amarcord

Le misure che servono

Raffaele Marmo
24 ago 2025
PAOLO CERAGIOLI
Venerdì 29 al Real Collegio la vita dei quartieri attraverso le foto d’epoca

Venerdì 29 al Real Collegio la vita dei quartieri attraverso le foto d’epoca

Venerdì 29 al Real Collegio la vita dei quartieri attraverso le foto d’epoca

“Quando s’andava a Lucca a piglià’ il garbo”. Appuntamento speciale al Real Collegio venerdì 29 agosto alle ore 21, promosso da Simonetta Simonetti e Michela Sorbi. “Porta di Borgo, Bastardo, Cittadella, Pelleria e vita di Piazza” Amarcord... La vita, la gente e i posti dei quartieri cittadini rivivono attraverso un viaggio guidato da foto in bianco e nero e provocano nel cuore e nella mente ricordi, sensazioni, nostalgie e... malinconie.

"Le foto – sottolinea Simonetta Simonetti – , autentici portali, innescatori di ricordi, sono il filo conduttore di questo viaggio nel quale ognuno può correre, indugiare, fermarsi, immergersi in un mondo infinito solo suo. I luoghi parlano con il loro silenzio, l’immobilità fissata dall’obiettivo non fa altro che consentire a chi li guarda di “impaesarsi” in loro e di rivivere al di là del tempo reale sensazioni, momenti di vita".

"Ogni foto ha il magico potere di aver fermato, con un clic, il tempo, quello che ha catturato è irripetibile, eterno. Foto, musiche, gruppi e vita di comunità che provocano un senso di nostalgia mescolata al ricordo di quando, in un quartiere, tutti si conoscevano, tutti sapevano di tutti, tutti si fermavano a parlare, anche se c’era quella particolare “omertà” che “blindava” o tutelava situazioni e persone. Certamente non vogliamo facilitare il rimpianto ma farvi riaprire qualche cassetto della memoria, farvi sorridere e, perchè no, emozionarvi".

