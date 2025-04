Turismo messo in sicurezza. Pronto il piano di gestione

In vista dell’aumento di presenze nei ponti primaverili, per la sicurezza e una migliore accoglienza dei visitatori, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha definito anche per quest’anno un piano di gestione e controllo dei flussi escursionistici sui sentieri. Il tutto, in accordo con i Comuni del territorio e in coordinamento con il comando carabinieri forestale, le guardie ecologiche volontarie, l’Associazione nazionale carabinieri, il Cai, il Soccorso alpino e il Consorzio Ati 5 Terre.

Innanzitutto, nei giorni di maggiore afflusso, verrà reintrodotto il senso unico di percorrenza sul tratto del Sentiero Verde Azzurro (Sva) compreso tra Monterosso e Vernazza, nella fascia oraria tra le 9 e le 14. Il senso unico da Monterosso verso Vernazza sarà attivo nelle seguenti giornate: sabato 19 aprile, domenica 20 aprile, lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile, sabato 26 aprile, domenica 27 aprile, giovedì 1° maggio, giovedì 29 maggio, sabato 31 maggio, domenica 1° giugno, lunedì 2 giugno.

"Questa misura, già sperimentata con successo nel 2023 e nel 2024 – spiegano dal Parco – evita incroci pericolosi e situazioni di congestione lungo un percorso particolarmente stretto e ripido. La scelta del verso di percorrenza è supportata dai dati dei contapersone, che indicano come oltre il 70% degli escursionisti segua spontaneamente il tragitto da Monterosso a Vernazza.

Il presidente Lorenzo Viviani sottolinea l’importanza dell’iniziativa: "In un contesto in cui la bellezza del nostro territorio si intreccia con la sua intrinseca fragilità – spiega – siamo chiamati a compiere scelte che coniughino la tutela dell’ambiente con la sicurezza e il rispetto di chi lo attraversa. Il presidio di volontari e operatori qualificati, che ringrazio per l’impegno e la professionalità, sarà al fianco dei visitatori per accompagnarli con informazioni, assistenza e soprattutto per condividere un messaggio: chi cammina sui nostri sentieri entra in un santuario di cultura e natura".

Marco Magi