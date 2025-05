Spezia, tutta la città in delirio per le Aquile. ‘Sogno vicino, andiamo a prenderlo’

La Spezia, 31 maggio 2025 – È Spezia-mania. In ogni angolo della provincia e della vicina Lunigiana migliaia di tifosi aquilotti vivono queste ore con il cuore in gola: “Trasformiamo il ‘Picco’ in una bolgia, scendiamo in campo al fianco delle Aquile, facciamole volare verso la Serie A.

A Cremona abbiamo dato spettacolo”. Momenti emozionanti quelli vissuti da Davide Natale: “Grande ansia e partecipazione, abbiamo dato spettacolo con un tifo eccezionale, una muraglia umana bianca. Un pareggio che le Aquile hanno meritato perché hanno interpretato benissimo la partita, mettendo in campo tutto quello che avevano. Vedere uscire i giocatori stremati per noi è stata la più grande delle soddisfazioni. Domenica sarà una bolgia, tutta la comunità spezzina si stringerà intorno agli Aquilotti per conquistare la Serie A”.

Novanta minuti vissuti con grande intensità emotiva da Silvia Baglioni: “Emozioni fortissime, non c’è stato un minuto della partita in cui non siamo stati sulle spine, del resto ci giochiamo la vita sportiva. Abbiamo sostenuto con il cuore in gola i bianchi, è stata una partita giocata sui nervi, combattività e ardore agonistico hanno fatto la differenza. Noi tifosi al seguito abbiamo trasmesso il cuore di Spezia. Domenica saremo tutti lì, anche chi non riuscirà a prendere il biglietto sarà fuori dallo stadio al fianco della squadra, noi crediamo in questi ragazzi. Un ultimo sforzo, ce la dobbiamo fare”.

Dello stesso avviso Giovanni Plotegher: “Una partita vissuta con il cuore in gola, abbiamo trepidato fino all’ultimo. Il pareggio mi soddisfa, anche sulla base della partita che lo Spezia ha fatto, considerando che nel primo tempo ha giocato meglio della Cremonese, nella ripresa l’inverso. Domenica la città si fermerà, ci saranno tantissimi tifosi fuori dallo stadio perché sarebbe servito un ‘Picco’ da 20mila persone per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti. Nel nostro ‘catino’ faremo la differenza, saremo il 12° uomo in campo”.

E’ sereno Gigi Argilla: “Stranamente ho vissuto il match in tranquillità, ho sempre avuto grandissima fiducia in questa squadra. Speravo, alla vigilia, nel pareggio: è un ottimo risultato. La squadra ha approcciato benissimo la partita, mettendo intensità e cuore. Peccato il gol annullato... Aurelio. Saranno giorni al cardiopalma, in attesa della finalissima che si disputerà in un ‘Picco’ a dir poco infuocato. Il nostro stadio sarà l’uomo in più per portare a casa uno dei due risultati favorevoli allo Spezia. Benissimo la mancanza di gialli ai diffidati, positivo il ritorno di Salvatore Esposito”.

C’è entusiasm o nelle parole di Piergiorgio Bonati: “Grande pubblico, abbiamo dato spettacolo con un tifo continuo e passionale. La squadra ci ha ripagato fornendo una prestazione ottima sotto tutti i punti di vista, rischiando poco, nelle finali è quello che conta. Ora lo Spezia avrà il vantaggio del doppio risultato, supportato da un ‘Picco’ ribollente che sarà un’arma in più.

La squadra dovrà fare perno su questo aspetto, nella consapevolezza delle grandi qualità difensive messe in mostra”. Ancora adrenalina per Attilio Faggioni: “Una partita emozionante per il peso della posta in palio, noi tifosi l’abbiamo vissuta in un misto di tensione e ansia. Lo 0-0 deve essere considerato una mezza vittoria, domenica sarà il secondo atto, siamo fiduciosi nella forza della nostra squadra, in particolare della difesa. Tutta la provincia si stringerà intorno a questi ragazzi e al mister, anche chi non riuscirà a entrare al ‘Picco’, darà il suo sostegno all’esterno. Forza Aquile!”.

Fabio Bernardini