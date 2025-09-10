Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l'ora dell'incertezza
10 set 2025
10 set 2025
MATTEO MARCELLO
Cronaca
Punto ristoro all'interno del Falcomatà. Il Comune si occuperà dell'appalto

Accordo con la Fondazione Promostudi: il bar sorgerà nell'ex lavanderia

Sono finalmente maturi i tempi per vedere un punto ristoro all’interno del campus universitario spezzino. La giunta comunale spezzina nei giorni scorsi ha infatti approvato l’accordo con Promostudi che vedrà Palazzo civico fungere da stazione appaltante per la realizzazione e futura gestione del bar ristorante a servizio sia del Campus universitario sia del limitrofo campo sportivo Montagna da ricavare nel locale dell’ex lavanderia del complesso dell’ex ospedale militare Falcomatà.

Un deciso passo in avanti verso l’implementazione dei servizi offerti agli studenti dei corsi di laurea, che fino a oggi potevano contare sulla mensa del Circolo Sottufficiali della Marina militare per effetto dell’accordo sottoscritto dallo stesso Comune. Palazzo civico si occuperà della verifica del progetto definitivo, della scelta della tipologia di gara, nonchè di tutte le attività connesse con la procedura di gara, dalla pubblicazione dell’avviso alla valutazione delle offerte presentate, fino all’aggiudicazione dell’appalto. I lavori saranno coperti dal punto di vista finanziario direttamente dalla Fondazione Promostudi.

Nelle scorse settimane era già arrivato il via libera al progetto da parte della Conferenza dei servizi. Il bando per i lavori dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno.

mat.mar.

