Nuovi arrivi alla spiaggia Odessa. Sono nate altre tre Caretta caretta

I fiocchi colorati come annuncio di belle notizie e nuovi arrivi sono aumentati. Dopo la nascita delle 56 piccole tartarughe Caretta caretta avvenuta nella notte tra lunedì e martedì allo stabilimento balneare Odessa di Marinella a sorpresa l’altra sera sono nati altri tre esemplari che hanno raggiunto il mare. La schiusa delle uova ha consentito alle tre tartarughine di raggiungere il mare in sicurezza rendendo l’evento ancora più eccezionale per il territorio.

Il nido era stato costantemente monitorato per tutta l’estate e in particolare negli ultimi giorni. A garantire il controllo infatti era presente il personale del Parco regionale Montemarcello Magra Vara oltre a Arpal Spezia e Genova e dai volontari della Società Naturalistica Spezzina che hanno garantito assistenza durante le fasi cruciali delle nascite, assicurandosi che i piccoli potessero raggiungere il mare in tutta tranquillità.

E dopo la nascita delle altre tre tartarughini che si sono aggiunte alle 56 sorelline già in mare l’ente Parco di via Paci a Sarzana ha voluto esprimere parole di ringraziamento nei confronti dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Sarzana che ha predisposto un corridoio per facilitare l’ingresso in mare delle tartarughe e ai titolari dello stabilimento balneare Odessa di Marinella per la disponibilità e la tutela del nido lungo tutto il periodo di monitoraggio. garantendo un evento, raro e prezioso che rappresenta un segnale importante per la biodiversità e la conservazione del nostro mare.