Mai da avversarie nella Coppa Italia. Le grandi sfide in A sorridono alle Aquile

Non era mai successo che lo Spezia affrontasse la Sampdoria in Coppa Italia. Tra le liguri, le Aquile avevano sfidato Sarzanese, Genoa, Savona, Virtus Entella, Savona, Sestri Levante e Imperia. Tre volte in Serie A, due in B si sono incontrate le due squadre. I blucerchiati non possono stare tranquilli, visto che non hanno mai vinto: quattro sconfitte e un pareggio. Nell’ultima occasione fu Lapadula, con una doppietta, a fissare il risultato, un 2-0 datato 6 aprile 2025. Lo stesso l’attaccante peruviano il cui destino è appeso ad un filo, insomma, saprà l’ultimo giorno di mercato se resterà allo Spezia oppure no. D’Angelo non era in panchina perché squalificato, ma insieme al suo secondo Taddei, decise per questa formazione: Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Bertola, Nagy (13’ st S. Esposito), Bandinelli (48’ st Candelari), Aurelio; P. Esposito, Lapadula (36’ st Di Serio). Prima di quella volta lo 0-0 del 20 aprile 2024, In ordine di tempo la prima volta, in Serie A, l’11 gennaio 2021, finì 2-1 con Terzi a portare in vantaggio i ragazzi di mister Italiano, poi il pareggio di Candreva (botta e risposta nel primo tempo) e il rigore decisivo di Nzola nella ripresa. Ancora a gennaio 2022, fu Vrede a fissare l’1-0 -0 per il team di Thiago Motta. L’ultima in A del 17 settembre 2022, vittoria in rimonta: vantaggio ospite con Sabiri, poi una sfortunata autorete di Murillo mentre è di Nzola il 2-1 per far esultare mister Gotti.

marco magi