Il presidente Stillitano si scalda per lo Zini

Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano, presente domenica scorsa in tribuna, visibilmente impressionato dallo spettacolare pubblico del Picco, ha espresso soddisfazione per l’approdo in finale della formazione bianca. Il massimo dirigente aquilotto sarà, con ogni probabilità, al seguito delle Aquile anche allo ‘Zini’ e, domenica prossima, al ‘Picco’. Al suo fianco, nella gara di ritorno, vi sarà anche il patron Thomas Roberts. Ieri, nel frattempo, gli Aquilotti hanno ripreso la preparazione a Follo. Mister D’Angelo avrà qualche soluzione in più rispetto alle ultime gare, stante il ritorno a pieno regime di Bandinelli e Reca, con Salvatore Esposito e Lapadula ormai pronti per tornare a calcare il terreno verde. Questi ultimi due, tenuti giustamente ai box nelle due partite semifinali, potrebbero essere le armi in più da sfruttare, magari anche a gara in corso. Un occhio di riguardo dovranno assolutamente riservarlo i diffidati: Pio Esposito, Mateju, Aurelio, Elia, Falcinelli e Hristov. Sicuri indisponibili: Sarr, Bertola, Soleri e Degli Innocenti. Nella Cremonese sono tre i diffidati: Barbieri, Vazquez e Valoti. Non al meglio i difensori Bianchetti e Antov.

Fabio Bernardini