Le graffianti ’Sinful Jolies’ infiammano la Skaletta di via Crispi

Sono attive da due anni, ma sanno già da tempo come graffiare e catturare. Sono loro le headliner della serata a tutto live in programma alla Skaletta Rock Club questa sera: si chiamano Sinful Jolies, band emergente in arrivo dalla Toscana che promette di infiammare l’Arci di via Crispi 168 alla Spezia con una scaletta di inediti vicini alla scena alternative rock/metal. Il loro concerto sarà una vera e propria esperienza per chi assisterà: oltre alla musica, a catturare il pubblico sarà un aspetto scenico curato che rimanda ai Kiss, con in più una notevole dose di femminilità e una forte componente dark, oltre alla capacità di ’mangiarsi’ il palco, con performance live grintose e coinvolgenti. Le ‘carine’ peccaminose, fra un brano e l’altro, racconteranno di esperienze personali cariche di emotività, fino a spaziare al mondo dell’occulto e della stregoneria. Nei loro testi, i demoni interni e gli scenari nefasti coinvolgono e rimandano all’io e alla parte nascosta di tante persone. La serata prenderà il via alle 21, con un altro concerto: si esibiranno gli Utopia inc., band alt rock emergente nata in provincia e attiva da marzo 2024. Quattro giovani - Mist alla voce, Andrea al basso, Emma alla chitarra elettrica e Geremia alla batteria – hanno sintetizzato in questo progetto gusti musicali eterogenei, che spaziano dal punk rock al metal, passando per il classic rock, il blues e altre contaminazioni sonore. Ogni membro porta nel sound della band un pezzo del proprio mondo, dando vita a brani originali dal carattere deciso e riconoscibile. I testi, in italiano e in inglese, oscillano tra immaginari onirici e riflessioni personali, raccontando storie che intrecciano fantasia e vissuto, rabbia e dolcezza, passione e suono. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.

C.T.