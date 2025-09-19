Le graffianti ’Sinful Jolies’ infiammano la Skaletta di via Crispi

Mattia mantiene le promesse
19 set 2025
CHIARA TENCA
Cronaca
Sono attive da due anni, ma sanno già da tempo come graffiare e catturare. Sono loro le headliner della serata a tutto live in programma alla Skaletta Rock Club questa sera: si chiamano Sinful Jolies, band emergente in arrivo dalla Toscana che promette di infiammare l’Arci di via Crispi 168 alla Spezia con una scaletta di inediti vicini alla scena alternative rock/metal. Il loro concerto sarà una vera e propria esperienza per chi assisterà: oltre alla musica, a catturare il pubblico sarà un aspetto scenico curato che rimanda ai Kiss, con in più una notevole dose di femminilità e una forte componente dark, oltre alla capacità di ’mangiarsi’ il palco, con performance live grintose e coinvolgenti. Le ‘carine’ peccaminose, fra un brano e l’altro, racconteranno di esperienze personali cariche di emotività, fino a spaziare al mondo dell’occulto e della stregoneria. Nei loro testi, i demoni interni e gli scenari nefasti coinvolgono e rimandano all’io e alla parte nascosta di tante persone. La serata prenderà il via alle 21, con un altro concerto: si esibiranno gli Utopia inc., band alt rock emergente nata in provincia e attiva da marzo 2024. Quattro giovani - Mist alla voce, Andrea al basso, Emma alla chitarra elettrica e Geremia alla batteria – hanno sintetizzato in questo progetto gusti musicali eterogenei, che spaziano dal punk rock al metal, passando per il classic rock, il blues e altre contaminazioni sonore. Ogni membro porta nel sound della band un pezzo del proprio mondo, dando vita a brani originali dal carattere deciso e riconoscibile. I testi, in italiano e in inglese, oscillano tra immaginari onirici e riflessioni personali, raccontando storie che intrecciano fantasia e vissuto, rabbia e dolcezza, passione e suono. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.

C.T.

© Riproduzione riservata

