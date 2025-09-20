Il centenario del Palio. La vittoria del Canaletto blindata anche dalla Uisp

LA SPEZIA

L’iter della giustizia sportiva si sarebbe svolto in un contesto di piena aderenza alle norme dettate dal regolamento del Palio, con le decisioni assunte nelle due sentenze – dapprima quella del giudice unico, poi quella della Commissione d’Appello – che risulterebbero sostanzialmente conformi. In soldoni: il gonfalone rimane saldamente nelle mani del Canaletto. Il Palio più lungo della storia, con un’edizione del centenario “giocata“ più fuori che dentro l’acqua della Morin, può finalmente andare in archivio. Il verdetto, secondo indiscrezioni, sarebbe contenuto nella lettera inviata nei giorni scorsi dal Coordinamento nazionale Acquaviva Canottaggio Uisp – attraverso il referente nazionale di giudici e arbitri, lo spezzino Pino Cocco – al coordinamento spezzino guidato da Marco Marchi, che una decina di giorni fa, in relazione ai fatti che avevano caratterizzato il post gara, con una missiva aveva chiesto l’annullamento della disfida remiera e "l’invalidazione della classifica finale con tutto ciò che ne consegue compresa la restituzione del gonfalone da parte della borgata Canaletto", sulla base di un presunto "percorso giudiziario sportivo evidentemente incompleto e lacunoso".

Della missiva notificata in questi giorni alle parti interessate se ne parlerà quasi certamente martedì sera, nel corso di una riunione tra il delegato spezzino Marco Marchi e i rappresentanti delle tredici borgate marinare del Palio del Golfo. Un chiarimento doveroso dopo la coda al veleno che ha caratterizzato l’edizione del centenario, dal quale potrebbe scaturire anche un intento comune diretto alla modifica delle parti del regolamento che in queste settimane sarebbero state tirate in ballo più volte, tra ricorsi, controricorsi e segnalazioni, dal delegato del Canottaggio provinciale della Uisp così come (e soprattutto) dalle borgate. Un cambiamento delle regole che, sempre secondo indiscrezioni, sarebbe stato suggerito proprio dal direttivo nazionale.

Pare infatti che dal Coordinamento nazionale Acquaviva Canottaggio Uisp siano arrivati spunti e indicazioni circa la specificità della disfida remiera che si corre ogni anno la prima domenica di agosto. Un evento sportivo ma prima ancora popolare, che si corre in un contesto unico e particolare, che però fa i conti con un regolamento provinciale a tratti rigido. Il richiamo, in questo caso, sarebbe dato dalla necessità di valutare alcune modifiche al fine di evitare che la gara regina possa essere valutata dalla giustizia sportiva alla stregua di una prepalio.

Matteo Marcello