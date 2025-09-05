E’ la notte dei Gemelli Diversi: "La Toscana è la nostra casa. Live per emozionare la gente"

C’è attesa. Trepidazione. Stasera a San Casciano si esibiscono i Gemelli Diversi nell’ambito della Festa del Volontariato organizzata dal Comitato della Festa, costituita da 24 associazioni e 300 volontari sancascianesi che si tiene al parco Dante Tacci e che prosegue fino al 7 settembre. Il ricavato della manifestazione andrà a sostegno di tre realtà toscane tra le più importanti che operano con la clownterapia: VIP (Viviamo In Positivo), Firenze OdV Soccorso Clown e Clowncare m’illumino d’immenso.

Stasera si esibiranno i Gemelli Diversi. Da ragazzi di periferia a grandi interpreti che hanno accompagnato la crescita di tanti giovani attraversando una parabola artistica e professionale ricca di riconoscimenti. I Gemelli Diversi rappresentano una voce autentica per le nuove generazioni. Il concerto, unica data in Toscana, si terrà alle 22. Sarà non solo un tuffo nel passato, non solo pura nostalgia, ma l’opportunità di rivivere nel cuore del Chianti una pagina importante del rap italiano e il grande successo che l’amicizia professionale e il talento dei Gemelli Diversi hanno riscosso negli anni ‘90-2000.

A poche ore dal concerto sancascianese abbiamo incontrato Thema e Strano. Dopo ventisette anni una delle vostre canzoni più famose, ’Un attimo ancora’, che cosa significa?

"Un attimo ancora è una canzone che ci ha cambiato la vita ed è stato il nostro primo singolo nel 1998. Dopo 27 anni ci rendiamo conto che è una canzone che è riuscita ad attraversare più generazioni che poi troviamo sotto al nostro palco ovvero un pubblico".

Il bellissimo brano ’Mary’, parole e note scolpite nella memoria e nell’immaginario degli italiani. Cosa rende secondo voi una canzone intramontabile?

"Alcune canzoni diventano intramontabili perché vivono quotidianamente nei ricordi e nelle emozioni della gente che le ascolta. Non è una cosa che puoi studiare a tavolino".

San Casciano attende il live con tanto entusiasmo per rivivere un viaggio nella musica siglata Thema e Strano.

"I live sono importanti per trasmettere emozioni… La Toscana ci ha sempre accolti a braccia aperte e noi ci siamo sempre sentiti a casa".

Che concerto sarà?

"Faremo un live insieme alla gente che canterà con noi e ripercorreremo insieme alcuni momenti di questi 27 anni".

Andrea Settefonti