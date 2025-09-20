Capitaneria, cambio al vertice. Battaglini saluta, arriva Morelli: "Avviato lo studio per la Margaret"

LA SPEZIA

"È stato un biennio positivo ed esaltante, ho la convinzione di aver mantenuto fede a quanto detto nel mio insediamento". Con queste parole, il contrammiraglio Alberto Battaglini ha lasciato il comando spezzino al capitano di vascello Alessio Morelli. Ieri la cerimonia di avvicendamento nel piazzale della Capitaneria spezzina, dove Battaglini ha avuto modo di fare un bilancio dell’intensa attività svolta, dai controlli sulla filiera ittica a quelli sugli sversamenti e le discariche abusive lungo il Magra, passando per l’importante opera di regolamentazione del porto in un’epoca contrassegnata dal forte rilancio degli scambi commerciali "La regolamentazione porto di Spezia è in fase avanzata di completamento, si stanno facendo confluire le precedenti e frammentarie ordinanze in un provvedimento unico" ha ricordato Battaglini, che ha fatto riferimento anche alla rimodulazione dell’area Vessel traffic service e alla regolamentazione del truck loading da Panigaglia "con una complessa analisi del rischio", e che tra le cose avviate – ora sulla scrivania del suo successore – ha citato con un pizzico di orgoglio anche l’avvio degli studi di fattibilità per la rimozione della nave Margaret, affondata nel dicembre 2005 davanti alla diga foranea. "il Corpo delle Capitanerie di porto dopo 160 anni di storia, è atteso da sfide future sempre più difficili e, al contempo affascinanti, per affrontare le quali occorre tenere la barra del timone verso una capacità di risposta, soprattutto operativa, ancor più performante, con l’assoluta convinzione di non doversi mai arrendere, ma di agire sempre con la determinazione e la consapevolezza del ruolo" ha detto Battaglini nel discorso di commiato. Il contrammiraglio lascia il Corpo dopo oltre trent’anni di servizio, rimanendo in regime di ausiliaria per i prossimi 5. Il Comando passa così al capitano di vascello Alessio Morelli, che proviene dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ove ha rivestito l’incarico di capo ufficio ’controllo pesca e ambiente’ occupandosi del coordinamento delle dedicate attività di verifica, in ambito nazionale ed europeo. Nel corso della carriera è stato comandante di importanti unità navali d’altura della Guardia costiera, tra cui il pattugliatore Dattilo. Come ha spiegato nel discorso di insediamento, si tratta quasi di un ritorno in terra spezzina: "Essere scelto per guidare un compartimento complesso e prestigioso come quello della Spezia è motivo di grande orgoglio. Riaffiorano i ricordi di quando, da bambino, venivo a Migliarina a trovare i nonni. Sono passati 45 anni, ma è forte la sensazione di un legame con la città. I primi provvedimenti? Ci sono tanti temi sul tavolo, nel corso dell’incontro con il sindaco Peracchini me ne sono stati sottoposti alcuni, e lo stesso è avvenuto nell’incontro con il Commissario Pisano".

Matteo Marcello