La guerra contro Gaza: "Basta indifferenza davanti al massacro del popolo palestinese"

La piccola Miriam alza al cielo il disegno della bandiera della Palestina con due cuoricini. Dopo la scuola ha tirato fuori i suoi pastelli e si è messa di tutto impegno a disegnare per i bimbi che ora stanno vivendo l’incubo di Gaza. Cammina due passi avanti allo striscione che recita "Gaza, fermiamo la barbarie" alla testa del serpentone di oltre 2mila persone (secondo la stima degli organizzatori) che hanno preso parte ieri alla manifestazione indetta dal sindacato Cgil e che si è tenuta contemporaneamente in tutta Italia.

E’ stato il momento clou di una giornata di mobilitazione alla Spezia, come nell’intero Stivale, con lo sciopero lanciato dalla sigla sindacale e che ha visto una buona adesione da parte delle categorie del settore privato. Ieri il corteo "Per Gaza", con partenza in piazza Brin, ha sfilato per le vie del centro città passando per via Cavour, via Chiodo, fino a raggiungere il palazzo della Prefettura. Diverse le forze partitiche e le associazioni presenti, tra cui Pd, Pci, Europa Verde - Avs, Rifondazione Comunista, Anpi, Arci, Buon Mercato, Compagno è il Mondo, Circolo operaio, Uisp, Rete spezzina Pace e Disarmo, Legambiente, Amnesty International, oltre ad una cospicua rappresentanza delle comunità araba e musulmana.

Tra i migliaia di volti che si sono uniti all’unisono al grido "Free Free Palestine" era presente anche il noto comico spezzino Dario Vergassola. "Non possiamo voltare lo sguardo di fronte a quella che è una strage quotidiana, un autentico genocidio in corso a Gaza, perpetrato dall’esercito israeliano contro un popolo stremato e senza difese", ha detto il segretario generale della Cgil, Luca Comiti. "E vorrei fare un passaggio su quello che qualche giorno fa è accaduto nel Consiglio comunale della nostra città - ha aggiunto - in cui la maggioranza ha votato contro due mozioni presentate dalle opposizioni: una in solidarietà a Francesca Albanese; l’altra contro il genocidio in corso a Gaza e a sostegno del popolo palestinese. Nessuno di loro neanche si è sognato di alzarsi e prendere parola contro questa tragedia quotidiana. Un atteggiamento gravissimo, una complicità di fatto nei confronti del genocidio che si sta consumando. Lo diciamo con chiarezza: si devono vergognare. Ma, per fortuna, questi politicanti non rappresentano la città, non rappresentano il sentire popolare - ha sottolineato Comiti -. Una città medaglia d’oro alla Resistenza, una città che ha saputo accogliere ed aiutare i migranti e la popolazione palestinese, nei confronti della quale ha messo in campo un’autentica gara di solidarietà quando si è trattato di raccogliere generi alimentari ed aiuti per Gaza".

Il segretario generale ha colto poi l’occasione per ricordare il sostegno della Cgil alla missione umanitaria indipendente della Global Sumud Flotilla che sta navigando verso Gaza "per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e rompere il blocco navale imposto da Israele".

Ilaria Vallerini