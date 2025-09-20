Munizioni e machete sotto il letto. Sgomberato un appartamento Arte

Non solo occupavano abusivamente un appartamento, ma sotto al materasso dove dormivano, avevano pure nascosto un machete, mentre accanto tenevano una scatola contenente delle munizioni. È successo giovedì quando la sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana della polizia locale spezzina ha sgomberato un appartamento di proprietà di Arte, situato nel quartiere della Pieve, occupato da due cittadini tunisini, entrambi ventenni e irregolari sul territorio nazionale. L’operazione è stata svolta insieme ai tecnici dell’ente, che avevano programmato la sostituzione della serratura della porta d’ingresso poiché l’alloggio – non ancora assegnato – era privo di chiavi funzionanti. Al momento dell’accesso, gli agenti hanno sorpreso i due soggetti mentre dormivano su un materasso in una delle stanze da letto. La loro permanenza integra il reato di occupazione abusiva, previsto dall’articolo 633 del codice penale. Ma soprattutto, durante il controllo, accanto al materasso è stata trovata un contenitore di plastica contenente 23 munizioni calibro 22, detenute in violazione dell’articolo 697 del codice penale. La successiva perquisizione ha inoltre portato alla scoperta di un machete nascosto sotto il materasso. I due uomini sono stati immediatamente accompagnati al comando della polizia locale, dove sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e quindi denunciati all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile, detenzione illegale di armi e munizioni e soggiorno irregolare sul territorio dello Stato. "Un’operazione – spiegano dal comando – che si inserisce nell’ambito delle costanti attività di controllo e prevenzione svolte dalla locale a tutela della sicurezza urbana e del patrimonio pubblico".

m. magi