Un nuovo asilo nido. Affidato l’appalto

Sarà l’impresa Brand di Licciana Nardi a realizzare i lavori per la riconversione della piazza coperta di piazza Garibaldi in asilo nido. Il Comune di Follo nei giorni scorsi ha terminato le procedure di gara: l’appalto è stato affidato per 367.785,63 euro, e sarà totalmente coperto da un finanziamento che sarà erogato dal ministero attraverso i fondi del Pnrr destinati al “Piano per asili nido e scuola dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia“. Da anni la struttura realizzata in piazza Garibaldi finisce al centro delle polemiche della cittadinanza per il suo scarso utilizzo. Ora, il tentativo di riconvertire la struttura per dare una risposta alle richieste delle famiglie. "Oggi è una giornata storica per la nostra comunità: sono stati ufficialmente affidati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido. Un progetto straordinario, finanziato con le risorse del Pnrr, che permetterà di riconvertire e ricostruire un immobile nel cuore del paese, creando spazi moderni, sicuri e sostenibili per i nostri bambini e per tutta la comunità.

Questo risultato – dice il sindaco di Follo, Rita Mazzi – è frutto di un lavoro di squadra che ha richiesto impegno, progettazione e determinazione, e rappresenta un investimento concreto nel futuro delle nuove generazioni e nella qualità della vita di tutte le famiglie di Follo. L’asilo non sarà solo un luogo educativo, ma un vero punto di riferimento per la crescita e l’inclusione sociale, a beneficio di tutto il territorio". Un’opera che dovrà ovviamente trovare subito compimento, pena il ritiro dei contributi qualora venga sforato il termine fissato nel 2026.

mat.mar.