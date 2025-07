Pubblici ufficiali al convegno sul nuovo reato di guida sotto l'effetto della droga

Santo Stefano Magra, 30 giugno 2025 – Sono stati oltre 220 i pubblici ufficiali di ogni corpo di polizia sia dello Stato, sia locale e provenienti da diverse regioni d'Italia, a partecipare al recente convegno organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra con la preziosa collaborazione dell'associazione culturale Scuola di Formazione Professionale e del Centro Studi Psicopatologia Investigativa e Criminologia.

La tematica trattata nella 23a edizione del Convegno Teorico-Operativo a cura del Comando della polizia locale di Santo Stefano Magra con a capo il comandante Maurizio Perroni, ha avuto come tematica la nuova disciplina del reato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, una materia molto 'calda' ed estremamente attuale.

L'organizzazione dell'evento è stata curata in particolare, ancora una volta, dal vicecomandante Andrea Prassini, come sempre molto attento agli ultimi aggiornamenti normativi. Ha aperto i lavori l'assessore alla Sicurezza Jacopo Alberghi che, portati i saluti istituzionali dell'amministrazione Comunale e manifestato il suo completo appoggio verso iniziative che accrescono indubbiamente la formazione e la professionalità degli operatori di polizia, ha passato la parola al moderatore della giornata di aggiornamento professionale: Leonardo Moretti medico chirurgo specializzato in psichiatria, criminologo e formatore del Centro Studi Psicopatologia Investigativa e Criminologia. La prima relazione, sul tema della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcol è stata: le nuove modalità di accertamento, novità in materia di misure cautelari, le procedure di accertamento tossicologico-forense, gli accertamenti su campioni di fluido, le richieste degli organi di polizia stradale per la determinazione degli elementi costitutivi reato di guida sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e sia sotto l'effetto di alcool.

Le corrette modalità operative d’intervento in piena osservanza delle direttive ministeriali (ministero della Salute e ministero dell'Interno) a curarla è stato l'avvocato Fabio Piccioni, cassazionista, specializzato in Diritto penale e docente all'Università di Macerata. A seguire, dopo la parte teorica, non è mancata la parte pratica, ovvero le Tecniche di accertamento per le sostanze stupefacenti di 1° e 2° livello e la relazione è stata a cura di Pietro Caimmi, presidente Ami Diagnostics alcooltest marketing Italy Srl, Azienda di fama Internazionale che si occupa di Dispositivi Diagnostici Rapidi nel campo di Tossicologia, Cardiologia e Virologia. L'organizzazione, infine, ringrazia gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questo evento completamente gratuito per tutti i pubblici ufficiali presenti: Ami Diagnostics Group by Alcool Test Marketing Italy Srl; Miprotek Srls; Halley Informatica; Forniture Alimentari Artigianali Srl; Il Casale del Giglio; Acqua Pazza Il Ristorante di Pesce; Tenosicurpol; Radio A; Il Ristoro Nell'Aia.