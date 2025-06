Fuma marijuana mentre guida alle 11 del mattino in centro città

La Spezia, 5 giugno 2025 – Guida sotto l’effetto di stupefacenti: fermato un conducente in via Veneto; la polizia locale sequestra l’auto e lo denuncia.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 11, una pattuglia motomontata della municipale spezzina della Spezia ha intercettato e fermato un'autovettura sospetta in via Veneto. Gli agenti, durante un normale servizio di controllo del territorio, si sono accorti che il conducente della vettura stava fumando una sigaretta dalla forma anomala. Avvicinandosi, hanno immediatamente percepito un forte odore riconducibile alla marijuana. Fermato il veicolo all’intersezione con via Crispi, gli operatori hanno proceduto a un controllo approfondito del conducente e del mezzo.

L’uomo, identificato per un 43enne italiano, residente in provincia, è risultato già noto per precedenti legati all’uso di sostanze stupefacenti ed attualmente è in cura presso il Sert, come da lui stesso dichiarato. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti 9,41 grammi di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish. Grazie all’intervento dell’unità cinofila 'Jazz', è stato infatti possibile individuare altra sostanza occultata all’interno della Volkswagen su cui viaggiava, anch’essa risultata essere riconducibile al soggetto fermato. Alla luce degli elementi raccolti, il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), con sequestro finalizzato alla confisca del veicolo. È stata inoltre contestata la violazione dell’art. 75 del DPR 309/1990, con relativo sequestro della sostanza stupefacente.

La polizia locale della Spezia richiama l’attenzione di tutti i cittadini sulla gravissima pericolosità della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol o droghe. “Comportamenti di questo tipo – spiegano dal Comando di viale Amendola – mettono a rischio non solo la vita del conducente, ma anche quella degli altri utenti della strada. Le sanzioni previste per chi guida sotto l’effetto di stupefacenti includono: la sospensione o revoca della patente di guida, sanzioni penali con possibile arresto e ammenda, il sequestro e la confisca del veicolo, la segnalazione alla Prefettura per eventuali percorsi di recupero. La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario per l’amministrazione comunale e la polizia locale, che continuerà a svolgere controlli sistematici per contrastare ogni forma di guida pericolosa e tutelare l’incolumità pubblica”.