Ruba due monitor ad una società finanziaria, arrestato dai carabinieri

La Spezia, 22 luglio 2025 – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, questa notte, hanno arrestato un 39enne spezzino per furto e porto abusivo di arma. L’uomo è stato sorpreso, durante il normale servizio di pattugliamento del territorio, in via Doria, mentre cercava di allontanarsi dopo aver rubato – dall’interno degli uffici di una società finanziaria – due monitor per personal computer.

Durante la perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello. Allo stesso tempo, quindi, avendo con sé un coltello con lama di circa 15 centimetri è stato anche denunciato per la violazione della normativa sulle armi. L’arrestato, dopo esser stato posto a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia, sarà giudicato con rito direttissimo al tribunale cittadino.