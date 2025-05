"E’ una vittima collaterale della droga“

Valentina Tolomei, la ragazza di 17 anni morta sabato sera a Capannori, in provincia di Lucca, dopo essere stata investita dall’auto guidata da un 29enne, è l’ennesima vittima collaterale della droga. L’autista è infatti risultato positivo agli esami tossicologici ed è stato tratto in arresto per il reato di omicidio stradale.

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama eletta in Toscana, intervenendo sulla tragedia di sabato notte nel capannorese dove ha perso la vita la giovane studentessa di Paganico.

“La tragica morte – va avanti la senatrice Campione – della diciasettenne di Lucca verrà registrata nell’arido computo delle statistiche degli incidenti stradali. Un computo incompleto, perché alla radice c’è invece la piaga delle tossicodipendenze, che una certa cultura dello sballo, avallata anche da alcune forze politiche, vorrebbe normalizzare“.

Secondo la senatrice di FdI, inoltre, ”le vittime degli incidenti stradali causati da conducenti sotto gli effetti di stupefacenti costituiscono un dato allarmante di una strage nascosta, che in troppi ignorano o sottovalutano. Valentina è l’ultima vita spezzata da chi, per cercare lo sballo, non solo ha danneggiato la propria salute ma ha distrutto quella degli altri”.