Giro della Lunigiana oggi al via da Genova

Scatta oggi da Genova il Giro della Lunigiana. La prestigiosa manifestazione ciclistica riservata alla categoria juniores terrà con il fiato sospeso, oltre agli atleti, tutti gli appassionati della disciplina fino all’ultima fatica prevista domenica mattina con la tappa conclusiva La Spezia-terre di Luni. Oggi si parte dal capoluogo ligure alle 13.30 con arrivo previsto intorno alle 16 a Chiavari dove verrà assegnata la prima maglia verde di leader oltre a tutte le casacche delle varie classifiche.

Intanto ieri si è conclusa la due giorni dedicata al Giro della Lunigiana Donne. La vittoria della tappa Portovenere-Arcola di 76 chilometri è andata a Alessia Orsi che ha conquistato il successo con un’azione solitaria di grande forza e determinazione mentre il titolo se l è aggiudicato la compagna di squadra Elisa Bianchi. La vincitrice del secondo appuntamento ha staccato le avversarie lungo le rampe finali della frazione Portovenere–Arcola, imponendosi con margine netto sul traguardo. Alle sue spalle, la compagna di squadra Elisa Bianchi ha completato la festa del team piacentino aggiudicandosi la volata del drappello delle inseguitrici. La bresciana ha preceduto la toscana Elisa Ferri, dimostrando ancora una volta la compattezza e la superiorità tattica della formazione diretta da Vittorio Affaticati.

La seconda tappa della lunghezza di 76 chilometri ha visto un finale selettivo con l’ultima salita di Baccano dove Alessia Orsi ha lanciato l’attacco decisivo. La sua azione ha spezzato il gruppo e le ha permesso di tagliare il traguardo in solitaria, confermando il suo talento già emerso ai mondiali juniores su pista. Grazie a questo risultato il team il BFT Burzoni VO2 Team Pink si è confermato protagonista assoluto del Giro della Lunigiana Donne.

Ordine d’arrivo: 1) Alessia Orsi (BFT Burzoni) che ha completato 76.2 chilometri nel tempo di 1 ora 54’51” alla media di 39.808. 2) Elisa Bianchi (BFT Burzoni) a 24”; 3) Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia); 4) Aline Rezzonico (Biesse - Carrera - Premac); 5) Lucia Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano); 6) Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team); 7) Giulia Zambelli (Biesse - Carrera - Premac); 8) Alice Testoni (Team Di Federico); 9) Sofia Delle Fontane (BFT Burzoni); 10) Clarissa Laghi (Breganze Millennium).

Classifica finale: Elisa Bianchi (BFT Burzoni) 190 punti, Alessia Orsi (BFT Burzoni) 175, Lucia Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano) 165.