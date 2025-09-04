FdI fa rotta sul futuro. Tre giornate da Patrioti. La festa regionale in città

La sfida è quella di "dettare la linea politica di quello che succederà in Italia nel prossimo futuro" pur restando però "aperti al confronto con tutti: non solo con le altre forze politiche, ma soprattutto con i cittadini". Da qui l’idea di un evento all’aperto "per fare in modo che le persone si sentano parte attiva di un unico progetto" di un laboratorio di idee che partirà da settembre per poi traguardare le elezioni comunali politiche del 2027. Dal 5 al 7 settembre, la passeggiata Morin ospiterà la terza edizione della “Festa dei patrioti – Rotta verso il futuro“, la festa regionale di Fratelli d’Italia diventata un appuntamento di riferimento per il confronto tra cittadini, istituzioni e mondo produttivo. La manifestazione sarà un momento privilegiato per raccontare i risultati raggiunti dal Governo Meloni, presentare le riforme in corso e condividere la visione per il futuro. Previsto l’arrivo di tanti big della politica regionale e nazionale a cominciare dal ministro Daniela Santanchè che domani, dopo l’inaugurazione, parlerà del tema ’La rotta del turismo in Italia’. Sempre domani alle 21 l’incontro col Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti con ’Dalle risorse alle riforme’. Sabato alle 21 ’Il lavoro del Governo Meloni’ con l’onorevole Giovanni Donzelli, intervistato dal caporedattore de La Nazione di Firenze Erika Pontini. Chiusura domenica alle 21 con il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fra i temi affrontati negli 11 incontri previsti, sicurezza, lavoro, impresa e politiche europee, con attenzione particolare al ruolo dell’Italia sulla scena internazionale. "La festa ha il sottotitolo di Rotta verso il futuro" – spiega l’onorevole Maria Grazia Frijia – perché crediamo che Giorgia Meloni abbia tracciato bene la direzione in questi anni e potrà continuarla a farlo in quelli che verranno". All’inaugurazione parteciperanno il ministro Daniela Santanchè, l’onorevole Matteo Rosso, il senatore Gianni Berrino e il sindaco Pierluigi Peracchini. "Una tre giorni molto intensa – sottolinea Frijia – piena di appuntamenti con cui lanceremo un ragionamento che guarda al futuro del territorio e al ruolo di Fratelli d’Italia a Spezia, in Liguria, nell’intero paese e non solo". "La Festa dei Patrioti è un appuntamento consolidato per il nostro partito in Liguria – dichiara Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – un momento di confronto che ha saputo conquistare anche i nostri vertici nazionali, presenti ogni anno con grande interesse".

A sottolineare il salto di qualità di quest’edizione è Davide Parodi, coordinatore provinciale. "Dopo due anni a Beverino, quest’anno approdiamo nel cuore della città: sono certo che questi tre giorni lasceranno un segno importante per la nostra comunità politica e civile". Soddisfazione anche da parte di Gianmarco Medusei, consigliere Regione Liguria: "È motivo d’orgoglio ospitare alla Spezia un evento di portata regionale come questo. Sarà l’occasione per raccontare il lavoro fatto in Regione e illustrare i progetti futuri".

Alma Martina Poggi