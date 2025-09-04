Lo stadio “Picco“ sempre più teatro di grandi partite

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
CronacaLo stadio “Picco“ sempre più teatro di grandi partite
4 set 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
Un stadio sempre più azzurro. Con la nuova tribuna e la curva Ferrovia coperta, l’impianto di via Fieschi è diventato a più riprese la sede di partite delle nazionali azzurre. Dopo aver ospitato la nazionale Under 21, la finale di Supercoppa Femminile e la nazionale Femminile, il Picco aprirà le porte domani alle 18.15 per il match Italia-Montenegro, valido per le qualificazioni agli europei e primo match col nuovo ct Silvio Baldini.

Per gli Azzurrini si tratta della quarta volta a Spezia, dove torneranno a giocare 10 mesi dopo l’amichevole con l’Ucraina (2-2 il risultato con reti di Fabbian e di Pio Esposito, all’epoca bomber aquilotto). Negli altri due precedenti alla Spezia hanno centrato due vittorie: 2-1 in amichevole con la Francia nell’estate 2007 e 3-0 con Andorra nel 2016 in un match valido per le qualificazioni agli Europei. L’Italia è imbattuta con il Montenegro: due successi (4-0 nel 2014 e 1-0 nel 2021) e un pareggio per 1-1 nell’ultimo confronto del marzo 2022.

Biglietti. I tagliandi sono in vendita nelle agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

Il costo è di 14 euro in Tribuna (10 euro per gli Over 65) e di 5 euro nei Distinti (1 euro per gli Under 18). I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 5 settembre 1960, mentre i biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 5 settembre 2007).

Nella foto: Silvio Baldini

