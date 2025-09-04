Multe, un’evasione milionaria. Oltre 15mila verbali non pagati

Quasi un terzo delle multe comminate dagli agenti di polizia locale per violazione delle norme del Codice della Strada, non viene pagato. È il dato che emerge dagli atti con cui il Comando di polizia locale della Spezia guidato da Francesco Bertoneri ha affidato a Spezia Risorse il compito di recuperare i denari delle contravvenzioni non pagate dagli automobilisti nel corso del 2024.

All’appello, secondo i conti dell’Ufficio verbali del Corpo di Polizia locale spezzino, mancherebbero 3.538.608,25 euro, frutto del mancato pagamento di 15.424 verbali (di cui 5898 ingiunzioni) emessi nel corso dello scorso anno per le più svariate violazioni: dal divieto di sosta alla mancata revisione del veicolo, dalla guida senza patente o con patente scaduta alla guida senza cintura di sicurezza, senza dimenticare l’eccesso di velocità, la guida con l’uso di cellulari o la guida in stato di ebbrezza, solo per citare le infrazioni più comuni.

Una percentuale, quelle delle multe non pagate, che si avvicina quasi al trenta per cento (28,81%), se si considera che dai dati diffusi lo scorso gennaio dallo stesso comando municipale emerge che nel corso del 2024 erano state rilevate da parte degli agenti del comando spezzino, ben 53520 violazioni al Codice della strada.

Un dato ormai consolidato – i verbali non pagati per le multe fatte nel 2023 furono 16.461, per un totale di 2.999.944,45 euro –, e in linea con quelle emerse dai dati dell’ultima ricerca di settore realizzata ormai alcuni mesi fa dall’Ifel – l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci – nell’ambito di un progetto in collaborazione con Anacap (l’associazione nazionale dei concessionari privati della riscossione) e Aspel, l’Associazione società pubbliche entrate locali.

Secondo la ricerca, la media nazionale relativa alle multe non pagate è del 28,4%, con percentuale di qualche punto più bassa riscontrata nelle regioni del nord Italia. A portare all’evasione monstre di oltre 3,5 milioni di euro, sono i verbali non opposti per i quali non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, i verbali confluiti in ordinanze e ingiunzioni prefettizie non pagate entro 30 giorni dalla notifica e non opposte in sede giudiziaria, e quelli opposti e per i quali l’autorità ha rigettato l’opposizione; del totale fanno parte anche le maggiorazioni per ritardato pagamento, pari a 452.722,83 euro, oltre all’aggio e alle spese per i verbali, che pesano complessivamente oltre 330mila euro.

Ad occuparsi della riscossione dei verbali non pagati dagli automobilisti sarà, come detto, Spezia Risorse, che da ormai venti anni si occupa della gestione e della riscossione delle entrate comunali.

Matteo Marcello