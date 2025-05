Nave ostaggio di terroristi liberata in porto, ma è solo un'esercitazione

La Spezia, 13 maggio 2025 – Una complessa attività di addestramento antiterrorismo che ha coinvolto 120 operatori, si è svolta nel porto e nella rada della Spezia, dal 28 aprile al 9 maggio. Ad effettuarla il network Atlas, la rete internazionale costituita da 38 gruppi di Forze d'intervento speciale operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta a rispondere a situazioni di crisi che incidono sulla sicurezza europea. L'articolata attività di addestramento, che si è sviluppata anche di notte, ha lo scopo di mantenere elevati gli standard di preparazione del personale e di coordinamento con le altre forze di polizia, del comparto Difesa e con i soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'esercitazione è stata organizzata dal Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza - Nocs della polizia, incardinato nella Direzione Centrale della polizia di prevenzione. Lo scenario di addestramento ha simulato la presa in ostaggio di una nave da parte di un gruppo di terroristi: la nave era ormeggiata in banchina o all'ancora nella rada del porto. I Reparti speciali si sono addestrati per riprendere il controllo della nave, raggiungendola sott'acqua. In particolare i team delle forze di polizia sono poi saliti a bordo, dove hanno messo in sicurezza l'equipaggio e neutralizzato i terroristi.

Si è trattato di un addestramento congiunto tra Nocs della polizia, Gis (Gruppo d'Intervento Speciale) dei carabinieri, Goi (Gruppo Operativo Incursori) della Marina militare, Roan (Reparto Operativo Aero Navale) della guardia di finanza, Cnes (Centro Nautico e Sommozzatori) della polizia e Gsg9 della Bundespolizei tedesca.