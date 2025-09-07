Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
7 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
Edoardo Ravecca alla Primavera della Carrarese

Dopo la crescita nel settore giovanile dello Spezia Calcio il sarzanese Edoardo Ravecca (nella foto) passa alla Primavera della Carrarese. Il giovane centrocampista classe 2008 infatti andrà a rinforzare il club apuano ricoprendo un importante ruolo nello scacchiere del tecnico Andrea Danesi.

Ravecca ha mosso i primissimi passi nel settore giovanile del Borgo Foce Magra passando dal 2016 allo Spezia Calcio dove ha scalato le varie categorie accumulando esperienza nei campionati nazionali e tornei di qualità che il sodalizio ha affrontato. Al termine della passata stagione, durante la quale Edoardo Ravecca seppur alle prese con qualche infortunio, ha preso parte anche a alcuni allenamenti con la prima squadra il cambio di casacca.

Dopo una lunga permanenze in maglia aquilotta dunque è arrivata la nuova e affascinante avventura con i colori della Carrarese. Ravecca è stato uno degli elementi di spicco di un’ottima squadra cresciuta dai tecnici Simone Rutigliano e Marco Spagnoli della quale hanno fatto parte anche il difensore Insignito, che fa parte della rosa della prima squadra dello Spezia Calcio, e Busiello che si sta mettendo in mostra a suon di reti nella prima squadra dell’Empoli oltre a tanti altri ragazzi molto promettenti.

