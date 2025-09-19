Due ventenni occupano un appartamento e tengono un machete sotto al materasso

La Spezia, 19 settembre 2025 – Sgomberato ieri, dalla polizia locale, un appartamento di proprietà di Arte, situato nel quartiere della Pieve, occupato abusivamente da due cittadini tunisini, entrambi ventenni e irregolari sul territorio nazionale.

L’operazione è stata svolta congiuntamente dagli agenti della sezione di Polizia giudiziaria e Sicurezza Urbana e i tecnici dell’ente, che avevano programmato la sostituzione della serratura della porta d’ingresso poiché l’alloggio – non ancora assegnato – risultava privo di chiavi funzionanti. Al momento dell’accesso, gli agenti hanno sorpreso i due soggetti mentre dormivano su un materasso in una delle stanze da letto. La loro permanenza integra il reato di occupazione abusiva, previsto dall’articolo 633 del codice penale.

Durante il controllo, accanto al materasso è stata rinvenuta una scatola di plastica contenente 23 munizioni calibro 22, detenute in violazione dell’articolo 697 c.p. La successiva perquisizione ha inoltre portato alla scoperta di un machete occultato sotto il materasso, posizionato in modo da poter essere facilmente utilizzato dagli occupanti.

I due uomini sono stati immediatamente accompagnati al Comando della polizia locale, dove sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e quindi denunciati all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile, detenzione illegale di armi e munizioni e soggiorno irregolare sul territorio dello Stato.