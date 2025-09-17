Bomba anarchica in Tribunale. I due indagati restano in silenzio. Confermati gli arresti domiciliari

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere l’uomo e la donna accusati di aver posizionato e azionato (ma non ci fu esplosione) l’ordigno rudimentale il 21 febbraio 2023 al portone di via Buschetto del tribunale di Pisa. Ieri si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. E Luigi Palli, 29 anni, nato e residente a Faenza (Ravenna), ma con un domicilio a Pisa, e Veronica Zegarelli, 39, nata a Bologna, residente a Carrara, difesi dall’avvocato Fabio Sommovigo, sono rimasti in silenzio davanti al giudice.

Per gli agenti della Digos di Pisa, che hanno operato in collaborazione con quella di Firenze, sono loro i responsabili dell’attentato anarchico al Palazzo di Giustizia pisano.

Gli investigatori, coordinati dalla procura della Repubblica di Firenze, l’11 mattina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i due, che per l’accusa, ha spiegato il procuratore Filippo Spizia in un comunicato, erano propensi a “continuare la lotta“. Una misura confermata in questa fase. Sarebbero arrivati a loro anche confrontando le immagini della videosorveglianza cittadina che hanno immortalato: una montatura degli occhiali particolare, alcuni lineamenti e la loro andatura in strada.

Palli e Zegarelli - hanno ricostruito gli inquirenti - sono conosciuti nell’ambiente anarco insurrezionalista. Nell’ambito dell’inchiesta sono state eseguite anche quattro perquisizioni verso altrettanti ritenuti loro "solidali" fra La Spezia e anche Massa Carrara.

Antonia Casini