"Il quartiere delle Pianazze non può continuare ad attendere i lavori"

Pianazze: un quartiere abbandonato al degrado. Quanto tempo deve ancora passare per bonificare questa area? Se lo chiede Franco Bravo dallo scorso giugno commissario straordinario del SUNIA della Spezia.

"Ho segnalato lo stato di grave disagio ambientale in cui versa il quartiere Erp delle Pianazze. Nonostante una nuova sollecitazione inviata a Prefetto, sindaco e Arpal l’unica risposta ricevuta è stata quella del Prefetto, che ha comunicato di aver inoltrato il nostro esposto al Comune, il quale ha coinvolto Acam". Arte ha convocato i sindacati degli inquilini per riferire di un confronto con Comune e Acam dal quale è emersa la proposta di spostare la raccolta dei rifiuti urbani lungo la strada in salita, a circa 150 metri di distanza dall’attuale posizione, aumentando i contenitori esistenti e installare telecamere nell’area attualmente compromessa per contrastare l’abbandono di rifiuti ingombranti e la sosta abusiva di mezzi, anche attraverso azioni penali.

Tuttavia, questa soluzione non affronta le cause profonde del degrado e rischia di penalizzare ulteriormente gli inquilini, costretti a percorrere quotidianamente una distanza maggiore per il conferimento dei rifiuti domestici. "Come SUNIA, abbiamo espresso forti perplessità e avanzato proposte concrete e attuabili: rimozione urgente dei rifiuti presenti, verifica della proprietà e regolarità dei mezzi abbandonati, in particolare quello con cassone modificato e loro rimozione, installazione di telecamere di sorveglianza, inserimento dell’area ERP nei percorsi di controllo quotidiani delle forze dell’ordine.

Nel frattempo la situazione è ulteriormente peggiorata, come dimostrano le foto allegate. I residenti vivono in condizioni indegne, circondati da rifiuti, mezzi abbandonati e potenziali pericoli per la salute pubblica. È urgente un intervento risolutivo che restituisca dignità e sicurezza al quartiere, senza scaricare il peso del degrado sulla popolazione residente".