Antonini, nuova commessa. Un appalto da 23 milioni per una piattaforma green

Una nuova importante commessa per il Gruppo Antonini, l’impresa di Pertusola specializzata nel settore della metalmeccanica. Il gruppo ha infatti recentemente annunciato l’aggiudicazione del progetto Irena 3 Epc da parte della Oil&Gas Company Edina, joint venture composta da Energean e Ina, importante realtà croata. Il progetto, che vede il Gruppo Antonini nel ruolo di mandataria, ha un valore di appalto di circa 23 milioni e coinvolge in consorzio altre due società.

Elemento distintivo della commessa è la realizzazione di un impianto totalmente green: l’energia necessaria al funzionamento della piattaforma sarà infatti garantita da pannelli fotovoltaici e la gestione dell’intero sistema sarà automatizzata e controllata da remoto tramite un sistema Dcs – Distributed control system sviluppato dal consorzio che permetterà agli utilizzatori di monitorare i parametri di processo interamente da remoto.

L’incarico prevede la fornitura dei materiali, l’ingegneria, la costruzione, il pre-commissioning e commissioning, il trasporto navale e l’hook-up a mare di una piattaforma off-shore composta da jacket, pali di fondazione e topside, per un peso complessivo di circa 800 tonnellate, configurandosi quindi come una gestione completa del progetto, e riveste una significativa valenza strategica, in quanto rappresenta la prima di otto progetti off-shore previsti nel Nord Adriatico, destinati a contribuire all’incremento della produzione del campo metanifero “Ivana“.

La nuova piattaforma sarà installata a circa 35 metri di profondità e collegata, tramite una sealine, alla piattaforma Izabela North, che verrà opportunamente modificata per ricevere il gas proveniente da Irena 3.

"Questa aggiudicazione si inserisce in un anno particolarmente favorevole per Gruppo Antonini, successivo al positivo esercizio 2024, confermando la solidità del modello di business e l’efficacia della strategia di sviluppo intrapresa negli ultimi anni. Le commesse acquisite, tra cui progetti di rilievo in Libia e nel Nord Adriatico, testimoniano la capacità del Gruppo di consolidare la propria posizione sui mercati internazionali e di porsi come partner affidabile per clienti e stakeholder" spiega una nota del gruppo imprenditoriale spezzino.