Cinque Terre protagoniste alla Milano Fashion Week grazie alla stilista Di Muzio

Per la prima volta la magia delle Cinque Terre approda ufficialmente alla Milano Fashion Week. Sabato 27 settembre, la stilista Antonella Di Muzio, punto di riferimento nel beachwear di lusso, presenterà la sua nuova collezione Primavera-Estate 2026 con un format innovativo: una sfilata ambientata a Vernazza, regina delle Cinque Terre, che sarà proiettata in esclusiva durante la kermesse milanese davanti a buyers e operatori internazionali.

La scelta della location non è casuale. La stilista, legata a Vernazza da una profonda adozione affettiva e ispirata da sempre dal mare come elemento creativo, ha fortemente voluto che la Terrazza Deck di Gianni Franzi, a picco sul mare, diventasse il palcoscenico naturale di questo evento unico. Non solo: le riprese coinvolgeranno anche le vie del borgo, con modelle che poseranno tra i turisti e gli abitanti, rendendo Vernazza - recentemente inserita dal New York Times tra le 20 località imperdibili al mondo - una vera e propria passerella a cielo aperto.

La nuova collezione racconta una donna latina e mediterranea, con richiami al passato che evocano la dominazione spagnola e le estati romantiche della Dolce Vita degli anni Sessanta. Dal celebre bikini logo ricamato a mano, must-have della maison fin dal 2002, la sfilata attraversa suggestioni coralline, fondali marini e fiori tropicali stampati su tessuti dall’effetto bagnato, impreziositi da bijoux in resina. A chiudere, l’iconico “abito dei sogni”, quest’anno declinato nel rosa: colore simbolo di femminilità, dolcezza ed eterna adolescenza, cifra stilistica di Antonella Di Muzio.

Il fascino di Vernazza - luogo amato negli anni Settanta anche da artisti come Gino Paoli e Fabrizio De André - diventa così parte integrante della narrazione, fondendo moda, territorio e cultura in un’esperienza che proietta le Cinque Terre nel cuore della moda internazionale.