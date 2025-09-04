Due pianoforti, una sola anima. Il duo Moroni Bacchetti a Levanto. Incontro tra musica classica e jazz

Si tratta di un concerto ‘diverso’, rispetto al solito. A due pianoforti, dove quello ‘classico’ suona arie famose di questo repertorio alle quali – in continuità – risponde il pianista ‘jazz’ con improvvisazioni sul tema stesso. Dado Moroni e Andrea Bacchetti, entrambi genovesi, saranno protagonisti del penultimo appuntamento del Levanto Music festival Amfiteatrof, dal titolo ‘Two Pianos One Soul - Contaminazioni fra classica e jazz’, programmato per stasera, alle 21.30, nella chiesa di Nostra Signora della Costa a Levanto. Moroni, pianista jazz, dialogherà con Bacchetti, pianista classico, amici da sempre e con importanti collaborazioni alle spalle. Il tutto – via via con le esecuzioni – raccontato al pubblico che, spesso, interviene con domande, richieste e altro così a seguire.

Il repertorio è molto vasto per tutti e due e ripercorre un po’, nei due generi, la Storia della Musica da Bach ai giorni nostri. Il concerto poi si conclude con improvvisazioni, a due pianoforti congiunti, su temi da film, canzoni popolari, grandi melodie internazionali e, talvolta, anche invitando sul palco, per esempio, un bambino o una persona dal pubblico che, schiacciando alcuni tasti a caso e dunque costruendo un qualsivoglia minimo tema, offre lo spunto ai due pianisti di improvvisare insieme appunto su queste poche note. Il tutto, ben poco preparato, ma prevalentemente improvvisato. Così come è nella tradizione jazz. D’altra parte, una delle principali caratteristiche di Dado Moroni è la spontaneità.

Un incontro con lui è come fare un viaggio giocoso e partecipato nel tempo, dalle radici ai vari stili che si sono susseguiti nella storia del jazz fino alla musica colta contemporanea, attraverso il racconto in musica di aneddoti ascoltati direttamente dalla voce di musicisti quali Benny Waters (ex sassofonista della band di Jelly Roll Morton), Dizzy Gillespie, Henry Edison e Buddy Tate, tanto per citarne qualcuno. La sua versatilità e curiosità lo hanno portato a vari sconfinamenti in campo extra jazzistico con Ornella Vanoni, Maucha Adnet, Natu Camara, Lucio Dalla, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti. Per partecipare all’appuntamento la prenotazione è obbligatoria (preferibilmente attraverso Whatsapp), al numero di telefono 340 8186956.

Marco Magi