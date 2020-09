La Spezia, 24 settembre 2020 - Sono 102 i nuovi contagiati da coronavirus in Liguria nella giornata di giovedì 24 settembre. Lo riferisce la Regione nel consueto bollettino. Di questi 102, 52 sono casi della Spezia e provincia. Sono 18 le persone in totale in terapia intensiva. I casi totali dall'inizio del contagio in Liguria sono 12871. Si contano anche due nuovi decessi. Mentre i guariti non più positivi sono 32. Nella giornata di mercoledì 23 settembre i casi erano stati 108.

La mappa del contagio

Detto dei 52 casi tra Spezia e provincia, l'Asl segnala nelle ultime 24 ore anche 1 caso a Savona, 5 a Imperia e 43 a Genova. Dei 52 casi spezzini, 31 sono contatti di casi già confermati, mentre 21 sono stati individuati tramite attività di screening.

171 in tutto in ospedale

Sono 171 le persone ricoverate per covid nelle strutture ospedaliere della Liguria. In particolare, di queste 171 76 sono ricoverate nelle strutture spezzine. Sono 9, sempre nello Spezzino, le persone in terapia intensiva.

Oltre mille attualmente positivi a Spezia

Sono 1106 le persone attualmente positive alla Spezia e provincia. Sempre alla Spezia, le sorveglianze attive sono 757.