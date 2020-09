La Spezia, 22 settembre 2020 - Ancora molto alto il dato sui nuovi positivi al coronavirus in Liguria, con la metà dei casi registrati alla Spezia.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 105 nuovi casi di positivi al Covid-19 e una vittima. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 2.642 tamponi. A perdere la vita è stato un uomo di 91 anni ricoverato all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Ci sono anche 55 guariti.

Tra i 105 nuovi casi, 59 sono stati rilevati nella provincia della Spezia e altri 36 in quella di Genova.

Al momento in tutto il territorio regionale sono 165 le persone ricoverate in ospedale, 5 più di ieri, di cui 17 in terapia intensiva. Il maggior numero di ricoveri si registra nel territorio della Asl 5 (La Spezia) con 85, otto in terapia intensiva, seguono il Galliera con 24 ricoveri e il San Martino con 23 (otto in terapia intensiva).