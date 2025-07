Musica, beneficenza e inclusione. Il Rock Benefit in piazza Mentana: "Diamo spazio agli artisti emergenti"

Musica live e intrattenimento in nome della beneficenza e dell’inclusione. Torna nella sua piazza il ‘Mentana Rock Benefit’. Appuntamento da venerdì a domenica, in piazza Mentana appunto, con l’obiettivo degli organizzatori di Real Flavor (associazione presieduta da Marco Vecchi), di raccogliere fondi a favore del reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Andrea e migliorare così le dotazioni e i servizi offerti ai piccoli pazienti. "Il Mentana Rock Benefit è un evento di grande rilievo, che offre a musicisti emergenti l’opportunità di esibirsi in pubblico – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Ancor più significativo è il suo scopo benefico, grazie al quale ogni anno riusciamo effettuare delle donazioni importanti al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. Questa nuova edizione è alle porte e ci auguriamo che possa riscontrare una grande partecipazione, come nelle edizioni precedenti. Ringrazio l’associazione Real Flavor, le band che partecipano all’iniziativa per rendere queste serate bellissime e per dedicare un pensiero ai bambini bisognosi". L’iniziativa benefica, con la direzione artistica di Leonardo Maniscalco, vede nella musica un potente strumento di solidarietà e coesione sociale, soprattutto quando si tratta di sostenere i più piccoli e le strutture sanitarie spezzine. Ma il Mentana Rock Benefit non è solo un evento benefico: è anche una vetrina importante per le band che si esibiscono e un’iniziativa a sostegno del tessuto commerciale e culturale della città.

Nel sottolineare la qualità dell’offerta, Maniscalco ha aggiunto: "La varietà della proposta musicale – dice – è stata pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale". Questo nel dettaglio il programma. Si parte venerdì, alle 19.30, con la Rock Tribe, poi 21.15 James Band e alle 22.45 Proud Mary’s Fury; poi sabato, alle 19.30 Dis Ment, alle 20.45 Sottovento, alle 22.15 Moon feat Linda, alle 22.45 Moon, mentre si chiude domenica, sempre alle 19.30 con la Simi’s band, poi alle 20.50 Voci Libere, alle 21.15 Luna Falena e alle 22.45 Hydra. "Il Mentana Rock Benefit si conferma non solo come un appuntamento musicale di rilievo, ma anche come un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso la comunità", hanno concluso l’assessore Alberto Giarelli e la rappresentante del personale sanitario del reparto pediatrico cittadino dottoressa Chiara Caporilli.

Marco Magi