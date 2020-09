Versilia, 23 settembre 2020 - L’epidemia di Covid 19 in città e in Versilia non dà tregua. Ieri sono stati registrati nove nuovi casi di positivà sul nostro territorio: 3 a Viareggio, 2 a Seravezza e altrettanti a Stazzema, uno a Camaiore e a Pietrasanta. Nessuno di questi nove casi sembra di particolare gravità, tanto che i pazienti versiliesi ricoverati in ospedale restano sempre quattro, tutti a Livorno.

Sul fronte scuole invece scoppia un altro caso: è stato infatti trovato positivo al Covid 19 un ragazzo che frequenta i corsi di basket del Vela Viareggio. Tutti i baby cestisti sono stati posti in isolamento e saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni. Intanto a Camaiore una classe delle scuole medie Ermenegildo Pistelli è per metà già in regime di quarantena dopo che domenica scorsa uno degli alunni della sottosezione A è risultato positivo dopo essere stato sottoposto al tampone. Il dirigente del Comprensivo Camaiore 1, dottor Germano Cipolletta, ha avvertito prontamente le famiglie dei ragazzi lunedì scorso con una pec e il dottor Franco Barghini del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana nord ovest ha immediatamente ordinato di mettere in quarantena i ragazzi della 3.a B sottosezione A. I docenti, invece, potranno recarsi regolarmente al lavoro, perché non si ritiene che abbiano avuto contatto stretto con l’alunno risultato positivo. Adesso si sta valutando se e per chi adottare l’isolamento per i ragazzi che frequentano il catechismo presso la Parrocchia, dato che i ragazzi partecipano agli incontri settimanali in gruppi diversamente suddivisi. Intanto molte mamme hanno sottoposto i figli al tampone preoccupate del contagio.

Oltre a Camaiore, ricordiamo che gli altri casi nelle scuole sono avvenuti a Massarosa - un bambino positivo in una scuola media e 19 persone in isolamento . e a Viareggio - al liceo scientifico Barsanti e Matteucci ci sono 23 persone in quarantena. E’ anche chiusa in via precauzionale una sezione dell’asilo nido “Snoopy” al Marco Polo: il provvedimento è scattato dopo che un bambino di tre anni è risultato positivo. Per venti alunni, che hanno frequentato il nido fino al 15 settembre, e sette persone, tra educatrici e personale ausiliario, è scattata la quarantena cautelare.

