Carambola con l’automobile, giovane spezzina in shock room

Una ragazza spezzina è stata protagonista di uno spettacolare incidente ieri mattina intorno alle 8 sullo svincolo della bretella di collegamento tra la città e l’area artigianale di Santo Stefano Magra. Ha riportato diverse contusioni ma non ha mai perso i sensi. E’ stata estratta del mezzo dai vigili deol fuoco e i sanitari l’hanno trasferita nella shock room dell’ospedale Sant’Andrea. La giovane di 23 anni si è ribaltata con la sua automobile mentre stava procedendo in direzione Santo Stefano Magra, subito dopo l’intersezione con la tratta A12. Per cause al vaglio della polizia stradale la ragazza ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. Nella carambola ha centrato anche un’altra vettura con a bordo due persone. Altri automobilisti hanno prontamente richiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso Delta 1 del 118 e le ambulanze delle pubbliche assistenze di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure che hanno però richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Spezia per estrarre dalla vettura la giovane. Le sue condizioni sono apparse serie ed è stata trasportata di urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Spezia e ricoverata in shock room per una serie di contusioni. E’ andata decisamente meglio agli occupanti dell’altro mezzo coinvolto che oltre al forte spavento hanno riportato ferite lievi. Sul posto è arrivata anche la pattuglia della polizia stradale che ha temporaneamente disposto la chiusura del raccordo per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. La ragazza avrebbe perso il controllo dell’automobile andando prima a centrare il guardrail e successivamente l’altra vettura prima di ribaltarsi. A poch decine di metri di distanza la sera precedente un automobilista ha centrato un palo ma per fortuna non ha riportato conseguenze.

Massimo Merluzzi