Perde il controllo dell’auto. La carambola in via Veneto

Nel raggio di un centinaio di metri ha travolto tre scooter e danneggiato due auto, oltre alla sua: una carambola incredibile quella causata da un anziano e che solo per puro caso ha portato solo a danni (peraltro limitato) ai mezzi ma nessun ferito grave. L’episodio ieri mattina in via Veneto all’altezza del Centro Kennedy; secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio della polizia locale, un anziano invalido alla guida della sua auto, dopo una breve sosta a lato strada al momento di ripartire ha prima urtato uno scooter in sosta poi ha fatto cadere una donna in sella a un motorino, per andare poi a colpire un scooter e un’auto all’incrocio con via Giacomo Doria. Tutto in pochi secondo sotto gli occhi di decine di passanti, i primi a intervenire a prestare soccorso alla donna ferita e allo stesso anziano: è uscito dall’auto illeso ma visibilmente confuso, ricordava solo di non essere riuscio a frenare dopo aver ripreso la marcia. Un’ambulanza della Croce Gialla di Spezia ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso, ha riportato contusioni alle gambe. I sanitari si sono presi cura anche per l’anziano protagonista della carambola. L’incidente ha provocato una lunghissima coda in via Veneto, il traffico è poi via via tornato alla normalità disciplinato dalla pattuglia della polizia locale.