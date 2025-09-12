Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaPerde il controllo dell’auto. La carambola in via Veneto
12 set 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Perde il controllo dell’auto. La carambola in via Veneto

Perde il controllo dell’auto. La carambola in via Veneto

Anziano travolge tre scooter: ferita una donna

Due dei tre scooter travolti. dall’anziano che ieri mattina ha perso il controllo della sua auto in via Veneto, provocando una ’carambola’

Due dei tre scooter travolti. dall’anziano che ieri mattina ha perso il controllo della sua auto in via Veneto, provocando una ’carambola’

Nel raggio di un centinaio di metri ha travolto tre scooter e danneggiato due auto, oltre alla sua: una carambola incredibile quella causata da un anziano e che solo per puro caso ha portato solo a danni (peraltro limitato) ai mezzi ma nessun ferito grave. L’episodio ieri mattina in via Veneto all’altezza del Centro Kennedy; secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio della polizia locale, un anziano invalido alla guida della sua auto, dopo una breve sosta a lato strada al momento di ripartire ha prima urtato uno scooter in sosta poi ha fatto cadere una donna in sella a un motorino, per andare poi a colpire un scooter e un’auto all’incrocio con via Giacomo Doria. Tutto in pochi secondo sotto gli occhi di decine di passanti, i primi a intervenire a prestare soccorso alla donna ferita e allo stesso anziano: è uscito dall’auto illeso ma visibilmente confuso, ricordava solo di non essere riuscio a frenare dopo aver ripreso la marcia. Un’ambulanza della Croce Gialla di Spezia ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso, ha riportato contusioni alle gambe. I sanitari si sono presi cura anche per l’anziano protagonista della carambola. L’incidente ha provocato una lunghissima coda in via Veneto, il traffico è poi via via tornato alla normalità disciplinato dalla pattuglia della polizia locale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata