Oltre trecentomila euro di fondi per riqualificare piazza Turati

È stato ufficialmente avviato ieri l’intervento di rigenerazione urbana che riqualificherà il centro storico di Piana Battolla, frazione del comune di Follo. Presenti per l’occasione l’assessore regionale competente Marco Scajola, il sindaco Rita Mazzi e l’amministrazione comunale. L’opera, dal costo complessivo di 320mila euro di cui 250mila finanziati dalla Regione Liguria, prevede un generale restyling con rifacimento della pavimentazione, regimazione delle acque meteoriche, installazione di nuovi arredi e segnaletica in piazza Turati e nelle vie limitrofe. Un’area centrale della frazione follese, che sarà dunque risistemata. "Come Regione Liguria, con il finanziamento concesso al Comune di Follo, supportiamo un bel progetto di recupero e rilancio di un’intera frazione – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. In questi piccoli borghi rifare la piazza e le vie centrali equivale a ridare vita a intere porzioni di territorio. Siamo di fronte all’ennesimo cantiere di rigenerazione urbana, senza nuovo consumo di suolo, aperto in Liguria. Dal 2021 a oggi sono 18 i progetti di questo genere finanziati nella sola provincia della Spezia per uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro. Stiamo ridando lustro a piazze, vie, strade, edifici e aree pubbliche, per troppo tempo rimaste indietro, a beneficio di cittadini e turisti". Soddisfazione è espressa anche dalla sindaca di Follo, Rita Mazzi. "Siamo lieti di dare finalmente l’inizio ai lavori per la riqualificazione urbana di Piana Battolla – aggiunge il primo cittadino –. Tutto ciò è possibile, grazie al finanziamento ricevuto dalla Regione Liguria, un’opportunità straordinaria per riqualificare il borgo e valorizzare il patrimonio del nostro Comune. Lavorare insieme alle altre istituzioni, in particolare a Regione Liguria, ci dà modo, passo dopo passo, di trasformare in realtà la visione che questa amministrazione ha del proprio territorio".

La sistemazione della piazza Turati e delle aree adiacenti del borgo di Piana battolla segue di un paio di anni un analogo intervento di rigenerazione urbana attuato a Pian di Follo, che ha portato alla pedonalizzazione di gran parte di piazza Matteotti, l’area antistante il municipio follese. Un’opera, quella inaugurata nel dicembre del 2023, finanziata in gran parte con fondi messi a disposizione da Regione Liguria, e costata circa mezzo milione di euro.