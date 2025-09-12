Piantagione di marijuana. Blitz nell’alta Val di Vara

VARESE LIGURE

Pomodori, insalata, ma anche canapa indiana. È quanto hanno trovato i carabinieri all’esito di un blitz all’interno di un’azienda agricola situata in un comune dell’alta Val di Vara. I controlli sono scattati mercoledì mattina, all’esito delle prime verifiche ambientali effettuate dai carabinieri della caserma di Varese Ligure con la collaborazione dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia. Una volta entrati all’interno dell’azienda agricola, tra le tante piantagioni i militari dell’Arma hanno trovato anche più di cinquanta piante di canapa indiana, più di quattro chilogrammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo ’marijuana light’, e un’ottantina di boccette di olio di canapa. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione della Procura del tribunale di Genova – competente per territorio – per la convalida del provvedimento e per i successivi accertamenti.

Nel mirino dei militari dell’Arma è finito anche il titolare dell’azienda agricola, un quarantenne del posto, che è stato denunciato in stato di libertà: è ritenuto responsabile della violazione dell’articolo 73 della legge sugli stupefacenti, ovvero detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Non è la prima volta che in Val di Vara vengono effettuati sequestri di ingenti quantitativi di piante. Nel 2010 a Follo sempre i carabinieri avevano sequestrato oltre cinquecento piante coltivate sulle alture collinari, al termine di un’indagine che aveva portato all’arresto di undici persone, mentre in tempi più recenti un’analoga operazione era stata messa a segno nei boschi del comune di Rocchetta Vara.

Matteo Marcello