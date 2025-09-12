Tavola rotonda sul futuro del porto

Una tavola rotonda per discutere a 360° sul porto della Spezia. È quanto organizzato da LeAli a Spezia-Alleanza Verdi e Sinistra, in collaborazione con il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra Regione Liguria, per oggi pomeriggio dalle 17 nei locali di Sun Space, in via Sapri 68. Tema centrale, il futuro del porto mercantile della Spezia, tra nuova governance, scenari dei traffici internazionali, investimenti strategici e progetti di sostenibilità ambientale. Alla tavola rotonda è previsto l’intervento di Bruno Pisano (nella foto in alto), Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale; Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria; Luigi Merlo, direttore rapporti istituzionali del Gruppo Msc; Salvatore Avena, amministratore delegato di La Spezia Port Service; Roberto Centi, capogruppo in Consiglio comunale di LeAli a Spezia-Avs, e Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina.

Introduce e modera l’appuntamento, Guido Melley, di LeAli a Spezia. "Il porto è una risorsa strategica per il nostro territorio – dichiara Guido Melley – ma è fondamentale che i rapporti tra porto e città siano sempre più trasparenti e partecipati. Questa tavola rotonda rappresenta un’occasione preziosa di confronto tra istituzioni, operatori, forze sociali e cittadinanza, con l’obiettivo di conciliare sviluppo, lavoro e sostenibilità ambientale".