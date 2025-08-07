Incidente in via Veneto, auto in corsa si schianta contro un albero

La Spezia, 7 agosto 2025 – Un boato ha scosso una mattina come tante al Centro Kennedy. Un’auto in corsa si è schiantata contro un albero in via Veneto all’altezza del camminamento ciclabile di fronte al negozio dell’ortofrutta. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni oculari un uomo di mezz’età, che si trovava alla guida di una Suzuki blu, allo scatto del verde al semaforo di via Veneto all’angolo con via Pascoli, sarebbe stato colto da un malore improvviso perdendo il controllo del veicolo e andandosi a schiantare contro un albero. Intervenute sul posto l’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Spezia e vigili del fuoco. L’uomo, visibilmente sotto choc ma cosciente, che nel frattempo era stato soccorso da alcuni passati e motociclisti, è stato trasportato in codice rosso al Sant’Andrea. Grande paura tra i passanti che si trovavano sul luogo al momento dell’incidente.