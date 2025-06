Ai domiciliari ruba al centro commerciale

Era in attesa del processo fissato il 17 luglio per una rapina in un negozio e aggressione del titolare ma nell’attesa, pur essendo agli arresti domiciliari, si è fatto trovare in giro per la città portando a spasso il cane e anche a Santo Stefano Magra rendendosi protagonista di un furto in un grande magazzino di un noto marchio sportivo. E’ stato nuovamente arrestato lo spezzino Massimo D’Angela pizzicato in due occasioni consecutive fuori dalla sua abitazione. Il primo episodio lo ha visto protagonista in città. I carabinieri hanno notato il giovane a spasso con il cane e lo hanno immediatamente riconosciuto e arrestato per evasione. Il sostituto procuratore Federica Mariucci ha quindi disposto l’accompagnamento all’abitazione per proseguire i domiciliari. Qualche ora dopo però si è trasferito a Santo Stefano Magra pensando bene di rubare un articolo sportivo all’interno del centro commerciale. Gli operatori della sicurezza dell’esercizio hanno allertato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana che hanno proceduto nuovamente all’arresto per evasione e furto. Comparso in tribunale per la direttissima il giudice Veronica Casiraghi ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri. L’avvocato Andrea Tavernelli ha chiesto e ottenuto la conferma degli arresti domiciliari, e non del trasferimento in carcere, avanzando la richiesta del rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica dell’imputato. Il regime carcerario infatti, secondo il legale, avrebbe ulteriormente peggiorato il disagio psichico del giovane che è tornato quindi nella sua abitazione.

m.m.