Ruba bici elettrica: arrestato. Presi anche attrezzi da lavoro

di Laura Valdesi

SIENA

Questa volta il ladro di bici elettriche non l’ha fatta franca. Ne aveva rubata una, peraltro molto costosa, in via della Mercanzia a Isola d’Arbia fermandosi anche a forzare un furgone Doblò da cui aveva portato via attrezzi da lavoro per un valore di circa 6 mila euro. Ma sulla sua strada ha trovato la polizia che, nel cuore della notte, intorno alle 3, ha scoperto l’autore e l’ha arrestato. Ieri alle 15 il giudice Francesco Cerretelli, dopo oltre un’ora di camera di consiglio, ha letto la sua decisione. Convalidando l’arresto dell’uomo che vive in un campo nomadi della capitale. E che ha già alle spalle diverse condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio. Era stato accompagnato in aula dalla penitenziaria perché recluso a Santo Spirito. Accanto a lui l’avvocato Domenico Naccari del foro di Roma. Il pubblico ministero Alberto Bancalà aveva chiesto che restasse in cella ma il giudice l’ha rimesso in libertà, disponendo però l’obbligo di dimora nel Comune di Roma dalle 22 alle 7 del mattino, oltre all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per la firma. "Il mio assistito chiede di essere giudicato con rito abbreviato", ha detto l’avvocato Naccari al giudice. Che ha fissato l’udienza per la discussione il 14 luglio. Un rinvio che servirà anche all’imputato per valutare la possibilità di risarcire una o entrambe le persone offese.

Le forze dell’ordine tengono la guardia alta. E hanno intensificato l’attività di controllo anti-furto in tutto il territorio. Non è la prima volta che vengono rubate biciclette elettriche di cui esiste evidentemente un fiorente mercato parallelo. Anche di recente era stato denunciato il furto da una senese, in questo caso in pieno centro storico. Il malvivente, secondo la ricostruzione emersa ieri, prima avrebbe portato via la bici elettrica, fermandosi poi a scassinare la serratura del Doblò da cui aveva preso il borsone con gli attrezzi, poi recuperato dalla polizia.

Con l’inizio dell’estate verranno ulteriormente rafforzati i servizi anti-ladri perchè quando i senesi nel fine settimana emigrano verso il mare arrivano i malviventi (solitari oppure anche bande) in trasferta, soprattutto da Lazio e Campania. L’uomo arrestato veniva infatti da un campo nomadi della Capitale.