Derubano due anziani. Inseguiti e bloccati

Hanno deciso di derubare una coppia di anziani indifesi mentre stavano andando a fare la spesa al supermercato. Ma non avevano fatto i conti con la polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Pescia hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo e una donna per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo fraudolento di carte di credito e porto abusivo di armi, oltre alla contestazione delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse alla guida di un veicolo durante la fuga dalle forze dell’ordine.

Nel parcheggio del supermercato Esselunga di Pescia, una coppia di coniugi anziani, mentre era intenta a caricare le buste della spesa all’interno dell’auto, è stata derubata con destrezza della borsa da parte di una donna. Che poi è fuggita con un complice a bordo di un’autovettura. I coniugi, accortisi di essere stati derubati, sono corsi in commissariato, dove sono state subito attivate le ricerche degli autori del furto appena consumato. Grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, la volante ha intercettato l’auto utilizzata dai malfattori intimando l’alt. Gli autori del reato non si sono fermati all’alt dandosi precipitosamente alla fuga e innescando così un inseguimento fino a Chiesina Uzzanese, dove la coppia è stata bloccata dalla volante. In aiuto, sono giunte anche una volante del commissariato di Montecatini e una pattuglia dei Carabinieri. La donna è stata trovata in possesso di mille euro in contanti, mentre l’uomo aveva un coltello. La polizia di Stato è riuscita a individuare l’esatta posizione e a recuperare il cellulare e la borsa abbandonati dai malviventi all’interno di un cassonetto dell’immondizia. Quando l’anziana è tornata in possesso del proprio telefono si è resa conto che era stata prelevata dal proprio conto la somma di mille euro, che le è stata poi restituita.

Daniele Bernardini