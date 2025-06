Rubano la colla e i detersivi. Coppia nei guai

Quando sono usciti dal supermercato hanno trovato ad aspettarli una pattuglia dei carabinieri. Addosso avevano merce appena rubata: confezioni di Super attack di due tipi diversi - 30 confezioni in totale - 16 confezioni di Autan, 11 deodoranti, 5 profumatori per ambiente. Merce per un valore di circa 300 euro. Cristian Ioneasa, romeno di 41 anni, quando si è trovato di fronte i militari della stazione di Scarlino, avvisati dal direttore del negozio Casa store a Casetta Citerni, ha cercato di difendersi. La donna che era con lui, Andrea Scurto, anche lei di origini romene di 39 anni, è arrivata pochi minuti dopo a bordo di una Jaguar. Ha consegnato spontaneamente lo zaino, dove dentro c’era la merce appena rubata dagli scaffali, nella speranza, probabilmente, di chiudere così la vicenda. I carabinieri però, che erano stati avvertiti di altri furti commessi nella zona, hanno deciso di controllare la Jaguar della donna. all’interno c’erano delle buste che contenevano una grande quantità di creme solari, prodotti per dentiere, deodoranti, spazzolini elettrici e altri oggetti per un totale di 400 euro di merce. Oggetti che erano stati rubati nei punti vendita Maury’s e Pam di Follonica. I due, arrestati dai carabinieri di Scarlino per furto aggravato, ieri si sono presentati di fronte al giudice Sergio Compagnucci. Hanno scelto di rispondere alle domande, ammettendo di aver messo a segno il colpo al Casa store chiedendo anche scusa. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora con la firma per la donna e il divieto di dimora per l’uomo.