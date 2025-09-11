Talk show e cena al Golfo del Sole. Il cinema raccontato in riva al mare

Il cinema è il protagonista della prossima cena sul mare, in programma sabato al Golfo del Sole di Follonica. La serata ha inizio alle 19 con un incontro aperto al pubblico, nella sala conferenze del resort, che vedrà protagonisti Stefano Lodovichi, regista e sceneggiatore di origini grossetane, e le attrici Giulia Michelini e Camilla Filippi, tra dialoghi, riflessioni e curiosità sul loro percorso artistico. Seguirà la cena in compagnia dei tre ospiti, nella terrazza sul mare del Ristorante La Duna.

"Questa serata chiude la serie di eventi estivi di successo che abbiamo organizzato al Golfo del Sole – spiega il direttore Vasco Paulo – mossi soprattutto dal desiderio di aprire sempre di più le porte della nostra struttura turistica al territorio, a chi vive a Follonica e in Maremma e ai turisti che non soggiornano qui, ma possono comunque usufruire di una serie di servizi, a partire dai nostri due ristoranti, aperti per l’intera stagione estiva. Chiudiamo in bellezza con tre ospiti di grande valore: due attrici straordinarie come Giulia Michelini e Camilla Filippi e un regista di talento come Stefano Lodovichi, che tra l’altro è del nostro territorio".

"E’ sempre un piacere tornare in Maremma e sono felice di partecipare a questa serata al Golfo del Sole, – commenta Stefano Lodovichi – nonostante gli impegni lavorativi che mi obbligano a ritmi serrati. Attualmente, infatti, sto finendo di girare il film Il Falsario, che uscirà il prossimo anno su Netflix, con Giulia Michelini, Pietro Castellitto, Claudio Santamaria e altri giovani artisti del panorama italiano. Il legame con la città in cui sono nato rimane fortissimo ed è rappresentato soprattutto dalle persone che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso e che mi hanno dato l’opportunità di scoprire la passione per il cinema, come gli amici Francesco Falaschi e Alessio Brizzi. Da loro ho capito che poteva diventare la mia professione. La provincia è stata un potente sprone, spingendomi ad impegnarmi al massimo per emergere, vivendo in una realtà periferica come la nostra rispetto alla rete di relazioni e di opportunità che si concentrano prevalentemente a Roma".

Giulia Michelini ha debuttato in televisione nel 2002 nella terza stagione di Distretto di Polizia e successivamente ha recitato in film come Ricordati di me e miniserie come Paolo Borsellino. Dal 2005 al 2008 è stata in R.I.S. - Delitti imperfetti, mentre dal 2009 al 2016 ha raggiunto il successo con Squadra antimafia - Palermo oggi, interpretando la celebre Rosy Abate, ruolo che riprenderà nello spin-off Rosy Abate - La serie (2017-2019). Al cinema ha lavorato in film come La ragazza del lago, Cado dalle nubi, Allacciate le cinture e Afrodite. Camilla Filippi ha recitato in film, serie televisive e produzioni teatrali di rilievo. Nel corso degli anni ha alternato cinema e televisione, lavorando con importanti registi italiani e interpretando ruoli memorabili, tra i quali Sara Carati ne “La meglio gioventù”, Tosca Mogherini ne “Le ragazze di San Frediano”, e poi Cristina in “Tutto può succedere”.Nel 2020 recita in ’La Stanza’.

Dopo il talk ci sarà l’aperitivo in riva al mare e as eguire la cena. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 320-9465544.