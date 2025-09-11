La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Grosseto
CronacaSenza documenti al distributore, espulso
11 set 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
Senza documenti al distributore, espulso

I Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima hanno eseguito l’espulsione di un cittadino straniero. Una pattuglia del Comando aveva notato un soggetto vicino alla stazione di rifornimento carburanti, per cui si sono avvicinati per identificarlo. L’extracomunitario, era sprovvisto di qualsiasi documento, e non ha dato le sue generalità. Data la circostanza, i Carabinieri hanno portato l’uomo in caserma a Follonica, dove è stato sottoposto alle procedure previste per la compiuta identificazione. Ottenuti i dati completi dell’uomo è emerso a suo carico anche un provvedimento del Prefetto di espulsione dal territorio nazionale per cinque anni, emesso nel 2018, con ordine del Questore di Padova di lasciare il territorio entro una settimana dalla notifica. Provvedimento rimasto tuttavia, almeno fino a ieri, inevaso, visto che l’uomo si trovava ancora in Italia senza essersene mai allontanato. I Carabinieri hanno pertanto condotto l’uomo negli uffici della Questura di Grosseto, dove gli è stato notificato un nuovo provvedimento di espulsione del Prefetto, con ordine del Questore di Grosseto al trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma – Ponte Galeria, dove la persona, al termine delle formalità, è stato infine condotto.

