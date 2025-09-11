La parabola del leader
11 set 2025
ROBERTO PIERALLI
Cronaca
Ambiente da proteggere. La pulizia dell’Accesa

Di nuovo tante adesioni per la tradizionale giornata organizzata da Uisp e Tartasub Maremma. "Situazione migliorata, ma c’è ancora da fare".

L’annuale giornata di pulizia del lago dell’Accesa è stata un successo con una decina di sub giunti da tutta la Toscana e tantissimi camminatori: in cento hanno voluto lanciare un messaggio importante di sensibilizzazione ambientale.

"C’è ancora da fare – dicono gli organizzatori –, perché i rifiuti raccolti nei fondali (principalmente bottiglie di plastica e di vetro e oggetti persi da chi fa il bagno, come maschere e occhialini) e sulla terra (confezioni di plastica, bottiglie e altri rifiuti da pic-nic) non sono mancati. Ma rispetto a quando l’iniziativa è stata lanciata, nel 2013, la situazione è molto migliorata".

Non può che essere soddisfatto Franco Monaci, presidente di Tartasub Maremma e coordinatore attività subacquee Uisp Grosseto che hanno creato questo evento.

"Abbiamo sempre creduto in questa manifestazione – dice Monaci – e ci fa piacere vedere come oggi questa manifestazione abbia saputo crescere e unire tante realtà diverse del territorio. Stavolta abbiamo avuto davvero tanti camminatori che ci hanno permesso di recuperare oggetti abbandonati incautamente in questo ambiente bellissimo. Ringraziamo tutti gli enti e le istituzioni che ci sono sempre stati vicino, come il Comune di Massa Marittima, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Cometa Ambiente, Sei Toscana, Melograno e quelli che si sono aggiunti quest’anno, come Save the Planet ed Enegan".

Il Consorzio di Bonifica si è impegnato nella raccolta dei sacchi dei rifiuti, posizionati in un luogo adatto al recupero da parte di Sei Toscana. Presente, come nelle passate edizioni, l’operatore Riccardo Martellini. "Più partecipanti e meno rifiuti, questo è sicuramente un buon segno – riflette –. La salvaguardia dell’ambiente è una delle nostre priorità, non potevamo non essere presenti in maniera attiva".

La novità di quest’anno è stata la presenza di Enegan, che ha offerto un pranzo al sacco ai partecipanti (della colazione si è occupato il Melograno) e organizzato una giornata di volontariato aziendale. "E noi ringraziamo la società – afferma Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet – perché volontariato aziendale significa prendersi cura degli altri e del pianeta imparando a prendersi cura di noi stessi".

