Lutto al Bbc. Morto a 87 anni ’Jimbo’ Dikson

Un altro lutto ha colpito il Bbc Grosseto: è morto Jim "Jimbo" Dickson, a 87 anni, nella sua casa in Oregon, uno degli indimenticati pitching coach della società biancorossa negli anni Ottanta e per un breve periodo negli anni Duemila, con Beppe Massellucci allenatore.

Dickson è cresciuto frequentando la Seaside High School, dove si è distinto – appunto – come giocatore di baseball. Dopo il liceo, si è unito alla squadra dell’Università dell’Oregon. Nella primavera del 1958 è stato ingaggiato dai Pittsburgh Pirates. Dopo la stagione 1958, Dickson trascorse le successive 4 stagioni rimbalzando tra i club delle leghe minori nell’organizzazione dei Pirates prima di essere selezionato dagli Houston Colt 45’s nel draft di espansione del club. Questo gli permise finalmente di avere la possibilità di giocare nelle Major League con Houston, Cincinnati e Kansas City dal 1963 al 1967.

Nel corso della sua carriera nelle Major League, Dickson ha firmato un record di (5-3) con una media pgl di 4,36 in 142,1 inning, eliminando 86 battitori lungo il percorso. È poi tornato in Oregon e negli anni successivi ha svolto diversi lavori, tra cui il boscaiolo e l’insegnamento alla scuola guida. Un giorno, mentre insegnava, ha visto un annuncio di lavoro per la serie A in Italia per un posto di pitching coach. Fece domanda, ottenne il posto e nel giro di una settimana era a Grosseto ad allenare per alcuni anni una delle squadre più forti in Italia.

Dickson descrisse l’esperienza come uno dei momenti più belli della sua vita, citando l’avventura e la passione per il gioco all’estero, sebbene ammettesse di aver sentito la mancanza dell’America durante il periodo trascorso all’estero.